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रात में कार चलाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, बची रहेगी आपकी जान

रात में कार चलाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, ( Etv Bharat Graphics )

इंदौर : मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार होती सड़क दुर्घटनाओं के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी नाइट ड्राइविंग गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. रात में ड्राइविंग के दौरान आम लोगों की सुरक्षा को लेकर ये सतर्कता निर्देश जारी किए हैं, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके. NHAI के मुताबिक रात की ड्राइविंग के दौरान सड़कें खाली होती हैं और ट्रैफिक कम होता है, लेकिन इसी दौरान की गई लापरवाही जानलेवा भी साबित होती है. देवास भोपाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा ने बताया कि कैसे रात की ड्राइविंग के दौरान की गई गलतियां खतरनाक साबित होती हैं और उनसे कैसे बचा जाता है.

नाइट ड्राइविंग में 7 सावधानियां हैं जरूरी, देखें एक नजर में (Etv Bharat Graphics) देवास भोपाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा के मुताबिक, '' आमतौर पर ड्राइविंग के दौरान रात में सड़कें खाली होती हैं और ट्रैफिक कम होता है. लेकिनविजिबिलिटी घट जाती है, और थकान बढ़ जाती है. ऐसे में छोटी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है. इसलिए रात में हाईवे पर निकलने से पहले इन 7 बातों को जरूर ध्यान रखें.