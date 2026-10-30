रात में कार चलाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, बची रहेगी आपकी जान
लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जारी की नाइट ड्राइविंग गाइडलाइंस, 7 बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षित बनाएं सफर. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:47 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार होती सड़क दुर्घटनाओं के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी नाइट ड्राइविंग गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. रात में ड्राइविंग के दौरान आम लोगों की सुरक्षा को लेकर ये सतर्कता निर्देश जारी किए हैं, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके. NHAI के मुताबिक रात की ड्राइविंग के दौरान सड़कें खाली होती हैं और ट्रैफिक कम होता है, लेकिन इसी दौरान की गई लापरवाही जानलेवा भी साबित होती है. देवास भोपाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा ने बताया कि कैसे रात की ड्राइविंग के दौरान की गई गलतियां खतरनाक साबित होती हैं और उनसे कैसे बचा जाता है.
देवास भोपाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा के मुताबिक, '' आमतौर पर ड्राइविंग के दौरान रात में सड़कें खाली होती हैं और ट्रैफिक कम होता है. लेकिनविजिबिलिटी घट जाती है, और थकान बढ़ जाती है. ऐसे में छोटी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है. इसलिए रात में हाईवे पर निकलने से पहले इन 7 बातों को जरूर ध्यान रखें.
दृश्यता : जितना देख सकें, उतना ही चलें
रात में आपकी नज़र की सीमा हेडलाइट की रोशनी तक ही होती है और आप उससे कुछ ही दूर तक साफ देख सकते हैं. ऐसे में अचानक आए मोड़, गड्ढ़े, ब्रेकर, पशु या वाहन दुर्घटना का कारण बनते हैं. इसलिए अपनी गाड़ी की रफ्तार को विजिबिलिटी के हिसाब से बनाए रखें, जिससे समय से ब्रेक लगाकर रुका जा सके. इसके अलावा विंडशील्ड और शीशे को बिलकुल साफ रखें, क्योंकि धूल या धुंध रोशनी को बिखेर देती है और रात में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है.
रफ्तार: तेज पहुंचने से बेहतर है सुरक्षित पहुंचना
एनएचएआई के मुताबिक, आमतौर पर रात में खाली सड़क देखकर लोग जमकर एक्सीलेरेटर देकर गाड़ी चलाते हैं. लेकिन रात में सड़क पर अचानक आई किसी भी बाधा पर रिस्पॉन्स टाइम काफी कम मिलता है. ऐसे में एक्सीडेंट से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का पालन करें और रात में दिन से थोड़ी कम रफ्तार में चलें. याद रखें, कुछ मिनट बचाने के लिए पूरी यात्रा को जोखिम में न डालें.
थकान : नींद आए तो गाड़ी रोकें, आराम करें
रात में ड्राइविंग के दौरान थकी हुई आँखें और भारी पलकें खतरे की घंटी हैं. लंबे सफर में हर 2 घंटे या 100–150 किमी पर ब्रेक लें, चेहरे पर पानी के छींटे मारें और थोड़ा टहल लें. जम्हाई आना, आंखें बार-बार झपकना, आंखों पर जोर पड़ना या लेन से भटकना थकान के संकेत हैं. ऐसे में गाड़ी चलाते रहने की जिद न करें, सुरक्षित जगह रुककर आराम करें.
हेडलाइट : अपर-डिपर का सही इस्तेमाल
सफर से पहले हेडलाइट, इंडिकेटर और टेललाइट की जांच अवश्य कर लें. सामने से आते वाहन को देखकर हाई बीम से लो बीम पर आएं, जिससे दूसरे ड्राइवर की आंखें चौंधियाएं नहीं और वह भी सुरक्षित निकल सके. धुंध में फॉग लैम्प का उपयोग करें और हाई बीम का इस्तेमाल सोच-समझकर करें. इसके अलावा कार की हेडलाइट की हाइट को कार के लोड के हिसाब से एडजस्ट करें, जिससे अपर-डिपर भी सड़क पर सही एंगल पर पड़े. आजकल ज्यादातर कारों में लाइट एडजस्टर भी दिया जाता है.
यह भी पढ़ें- 120+ की रफ्तार से पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से मुंबई, गडकरी के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ने जीता दिल
लेन अनुशासन: अपनी लेन, अपनी सुरक्षा
हाईवे पर लेन सिर्फ सफेद लाइनें नहीं, बल्कि सुरक्षित यात्रा का नियम हैं. धीमे या बड़े वाहन बाईं लेन में चलें और ओवरटेक सिर्फ तभी करें जब सड़क साफ दिखे. बार-बार लेन बदलने से बचें और मुड़ने या ओवरटेक से पहले इंडिकेटर जरूर दें. रात में लेन मार्किंग रास्ता दिखाने वाली सबसे भरोसेमंद लकीर होती है.
सुरक्षित रूप से रुकना : सेफ स्टॉप पर ही रुके
गाड़ी में खराबी, पंक्चर या आराम के लिए रुकना हो तो गाड़ी को हाईवे की मुख्य लेन में कभी न रोकें. उसे सड़क के किनारे या निर्धारित स्थान पर ले जाएं. इसके साथ ही हैजर्ड लाइट चालू करें और जरूरत हो तो पीछे की ओर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल रखें. रात में सड़क पर खड़ा वाहन सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए उसे दूर से दिखाई देना चाहिए.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में खूनी बनता एक्सप्रेसवे, पत्थरबाजी के बाद हादसों के लिए बदनाम, रतलाम-मंदसौर के पास लगातार एक्सिडेंट
रिफ्लेक्टिव साइन: नजर अंदाज न करें
नाइट ड्राइविंग के दौरान रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड, रोड स्टड और मार्कर रात में रोशनी पड़ते ही चमक उठते हैं और आगे के मोड़, गति सीमा या खतरे की जानकारी देते हैं. इन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि ये सुरक्षित सफर का मौन मार्गदर्शन हैं. अपने वाहन के पीछे भी रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं जिससे दूसरे ड्राइवर आपको समय रहते देख सकें.