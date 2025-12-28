ETV Bharat / state

मृत गोवंश के शवों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर हाईवे किया जाम, वसुंधरा राजे का काफिला भी फंसा

वसुंधरा राजे ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

Vasundhara listens to the protesters
प्रदर्शनकारियों को सुनती वसुंधरा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर के बंधा धर्मपुरा इलाके में मृत गायों के अवशेषों को खुले में फेंकने के मामले को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को बड़ी संख्या में लोग नेशनल हाईवे 27 को जाम करने पहुंचे. इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का काफिला हैंगिंग ब्रिज के नजदीक रूक गया. वे झालावाड़ से जयपुर जा रही थीं. इस दौरान प्रदर्शनकारी वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे. इसके चलते जाम जैसे हालात हो गए. इसकी सूचना पर कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम तत्काल मौके पर पहुंची. लोगों की समस्या को लेकर वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए.

पुलिस उप अधीक्षक पंचम मनीष शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर को वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला गुजर रहा था. इसी दौरान प्रदर्शनकारी भी बड़ी संख्या में हैंगिंग ब्रिज के नजदीक पहुंच गए. इसके चलते जाम जैसे हालात बन गए. पूर्व मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों को देखकर रुक गई थीं. प्रदर्शनकारियों में शामिल काजल किन्नर का कहना है कि वे बंधा धर्मपुरा में गोवंश के शव के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं. जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था. उन्होंने 5 दिन में पूरे मामले का निस्तारण करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अभी भी गोवंश के अवशेष और हड्डियां वहीं पड़े हुए हैं. काजल किन्नर का कहना है कि वसुंधरा राजे ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. कानूनी कार्रवाई भी होगी.

पूर्व सीएम ने सुनी लोगों की ​समस्या (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: वसुंधरा राजे के काफिले में हादसा, पुलिस की गाड़ी पलटी, 5 घायल

कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल का कहना है कि इस मामले में वे स्वयं अधिकारियों को लेकर मौके पर जा रहे हैं. लोगों ने मांग की है कि ठेकेदार को गिरफ्तार किया जाए. मौके पर हालात अगर ऐसे मिलते हैं, तो निरीक्षण के बाद ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पढ़ें: फारूक अब्दुल्ला के काफिले का दौसा में एक्सप्रेस-वे पर एक्सीडेंट, दिल्ली से अजमेर जियारत के लिए जा रहे थे

वाहनों की लग गई 2 किलोमीटर लंबी कतारें: लोगों के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला भी जाम में फंस गया था. वाहनों की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई.सूचना पर पहुंचे आईजी, एसपी से लेकर पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारियों ने भी जाम को खुलवाने में लग गए. करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया.

TAGGED:

PROTEST AT NATIONAL HIGHWAY 27
DISPOSAL OF DEAD CATTLE CARCASSES
RAJE ASSURES SOLUTION TO PROTESTERS
RAJE STOPPED TO CHECK PROTEST
VASUNDHARA RAJE CONVOY GOT STUCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.