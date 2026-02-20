ETV Bharat / state

एमएनसी में काम करने वाली महिला मांग रही है वोट, जानें क्या है माजरा

हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में पढ़े-लिखे उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ऐसे ही एक प्रत्याशी इन दिनों काफी चर्चा में हैं.

Municipal election in Hazaribag
वार्ड पार्षद प्रत्याशी मिताली रश्मि. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 20, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है. मेयर पद और वार्ड पार्षद पद के लिए दर्जनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन एक वार्ड पार्षद उम्मीदवार काफी सुर्खियों में हैं.

एमबीए और नौकरी के बाद पार्षद के लिए मैदान में

दरअसल, हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 से मिताली रश्मि पार्षद के लिए चुनाव मैदान में है. मिताली की चर्चा इसलिए हो रही है कि वह सबसे अधिक पढ़ी-लिखी प्रत्याशी हैं. मिताली ने 12 वर्षो तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है. उन्होंने झारखंड के धनबाद से अर्थशास्त्र में स्नातक किया था और यूनिवर्सिटी में टॉप किया था.

वार्ड पार्षद प्रत्याशी मिताली रश्मि से बात करते संवाददाता गौरव प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उसके बाद उन्होंने देश के नामी इंस्टीट्यूट एमआईटी स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया और कई वर्षों तक बड़ी कंपनियों में नौकरी की. अब मिताली समाज सेवा करने के उद्देश्य से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं . यही कारण है कि उनकी चर्चा पूरे जिले भर में बनी हुई है.

वार्ड नंबर 22 की प्रत्याशी हैं मिताली रश्मि

मिताली रश्मि वार्ड नंबर 22 से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं. उनका चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है. ईटीवी भारत से बातचीत में मिताली ने बताया कि हमेशा कुछ नया करना और समाज सेवा करने की ललक ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया. पिछले दिनों कुछ लोगों ने उन्हें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की सलाह दी, क्योंकि वो शिक्षित हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं.

मिताली को लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है. उनके साथ कई महिलाएं भी चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा ले रही हैं. मिताली के लिए चुनाव प्रचार कर रहीं सोनम प्रिय प्रधान का कहना है कि समय बदल रहा है. पहले महिला चुनाव लड़ती थी तो उनके साथ पुरुष चुनाव प्रचार करते थे . अब आप देखें तो महिला के साथ महिला कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. जो परिवर्तन को दिखाता है.

ये भी पढ़ें-

नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत, हजारीबाग और कोडरमा में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट

एक उम्मीदवार ऐसा भी! सहयोग राशि से चुनाव लड़ रहे मेयर प्रत्याशी, अब तक 1 लाख से अधिक का मिल चुका है चंदा

राजनीतिक रंग में हजारीबाग नगर निगम चुनाव, एक उम्मीदवार को नहीं मिला समर्थन तो जेएमएम को कर दिया अलविदा!

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTION IN HAZARIBAG
CANDIDATES IN MUNICIPAL ELECTION
CANDIDATE MITALI RASHMI
हजारीबाग नगर निकाय चुनाव
MUNICIPAL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.