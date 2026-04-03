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झारखंड के आसमान में छाए रहेंगे आंशिक बादल, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज

रांची: झारखंड में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है. लेकिन 4 अप्रैल से एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 अप्रैल को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

उत्तर पश्चिम और मध्य झारखंड के लिए अलर्ट

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक 4 अप्रैल से मौसम का रुख बदल जाएगा. खासकर उत्तर-पश्चिमी और मध्य झारखंड के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जैसे जिले शामिल हैं. वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

5 अप्रैल को दिख सकता है ज्यादा असर

मौसम केंद्र ने 4 अप्रैल को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही 5 अप्रैल को चेतावनी और गंभीर हो जाती है, जब राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज और वज्रपात की संभावना जताई गई है. 6 अप्रैल को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. वहीं 7 और 8 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख बना रहने का अनुमान है.