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ये हसीं वादियां... बारिश में और आकर्षक हुई GPM जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़, ईको-फ्रेंडली रिसॉर्ट की तरह डेवलपमेंट

ये हसीं वादियां... बारिश में और आकर्षक हुई GPM जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

GPM जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ में ईको-फ्रेंडली रिसॉर्ट की तरह डेवलपमेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ मानसून के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती है. अद्भुत प्राकृतिक छटा के कारण बारिश में पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है. समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थल को "रूफ ऑफ जीपीएम" के नाम से भी जाना जाता है.

यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं, वहीं बारिश के दिनों में यहां का नजारा किसी हिल स्टेशन से कम नहीं दिखाई देता. मानसून के दौरान राजमेरगढ़ की वादियां घने बादलों और धुंध की चादर में लिपटी रहती हैं. कई बार बादल पहाड़ी के नीचे घाटियों में तैरते नजर आते हैं तो कभी तेज हवाओं के साथ पहाड़ियों को छूते हुए ऊपर उठते दिखाई देते.

पहुंच मार्ग को लेकर भी आगे होगा काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

42 लाख के काम की स्वीकृति

राजमेरगढ़ में बैगा कुटीर समेत निर्माण कार्य के लिए कुल 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है. इसमें 4 कॉटेज के निर्माण किए जा रहे हैं. DFO ने बताया कि पहले भी निर्माण की कोशिश हुई थी लेकिन हवा के दबाव के चलते वहां रूफिंग नहीं टिक पा रही थी. इसलिए इसे फिर नए सिरे से कर रहे हैं.

हम लोग अभी ईको फ्रेंडली मटेरियल ही इस्तेमाल कर रहे हैं. लकड़ी से रूफिंग काम हो रहा है. हम इसे रिसॉर्ट की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं लेकिन वो पूरा ईको फ्रेंडली ही होना चाहिए- ग्रीष्मी चांद, DFO मरवाही वन मंडल

राजमेरगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे ईको-फ्रेंडली निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहुंच मार्ग को लेकर भी आगे होगा काम

आकर्षक वादियों तक पहुंचने के लिए फिलहाल पहुंच मार्ग उतने अच्छे नहीं हैं. इसे लेकर भी वन मंडल अधिकारी ने बताया कि बिजली और रोड के लिए कलेक्टर को प्रोजेक्ट दिए हुए हैं. फिलहाल निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा उसके बाद आगे की राशि की मांग की जाएगी.

ट्रेकिंग, नेचर वॉक जैसे ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल

प्राकृतिक सौंदर्य के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी, फोटोग्राफर, ट्रेकिंग के शौकीन और युवा यहां पहुंचते हैं. कई पर्यटक राजमेरगढ़ में कैंपिंग कर टेंट में रात्रि विश्राम का आनंद भी लेते हैं. सूर्योदय के समय बादलों के बीच से निकलती सूर्य की किरणें और शाम को डूबते सूरज का दृश्य यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है. राजमेरगढ़ केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय बैगा संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. यहां ट्रेकिंग, नेचर वॉक और कैंपिंग जैसी गतिविधियां इको-टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं. धीरे-धीरे यह स्थल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना रहा है.

हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यहां अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास की आवश्यकता है. वर्तमान में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य जारी हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद राजमेरगढ़ में पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ेगी.