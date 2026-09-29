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मानवधिकार आयोग में सबसे ज्यादा आए सामाजिक बहिष्कार के मामले, बेलगाम ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स इंश्योरेंस समेत कई मामलों की अनुशंसा

रायपुर : छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने मानवाधिकार आयोग में आए मामलों के बारे में जानकारी दी.गिरधारी नायक ने बताया कि साल 2001 से 2026 तक आयोग के सामने करीब 74 हजार मामले पहुंचे, जिनमें लगभग 900 प्रकरण अभी लंबित हैं. आयोग के मुताबिक कुल मामलों में 40 से 45 प्रतिशत प्रकरण सामाजिक बहिष्कार से जुड़े हैं. इसके अलावा सड़क हादसों को रोकने के लिए बार-बार दुर्घटना करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस की समीक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग करने वालों को सम्मानित करने का सुझाव दिया गया है.

सड़क हादसों को रोकने के लिए मानव अधिकार आयोग ने आरटीओ और ट्रैफिक विभाग के साथ चर्चा की है.आयोग ने सुझाव दिया है कि तीन से अधिक दुर्घटनाएं करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस की समीक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पर निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए।. वहीं लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से बिना दुर्घटना वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया गया है. आयोग का मानना है कि सुरक्षित ड्राइविंग करने वालों को प्रोत्साहन देने से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है.ट्रक ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी आयोग ने पहल की है. गिरधारी नायक के मुताबिक प्रदेश में 10 से अधिक ट्रक रखने वाले करीब 3 हजार ट्रक मालिक हैं. उनसे जुड़े करीब 30 हजार ट्रक ड्राइवरों को ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है.आयोग ने ट्रक ड्राइवरों को अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उनकी समस्याओं को मानवाधिकारों से जुड़ा विषय बताया.





रायपुर के 6 हजार सफाई कर्मचारियों में 1800 से जुड़ी समस्याएं सामने आईं



रायपुर में करीब 6 हजार सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 1800 कर्मचारियों से जुड़ी किसी न किसी समस्या की जानकारी सामने आई है. इन समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर नगर निगम और जिला प्रशासन को सौंप दी गई है, ताकि संबंधित विभाग उनका निराकरण कर सकें. आयोग ने सफाई कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ काम के दौरान जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.



दोबारा जांच में 1500 नए कुष्ठ रोगी मिले



आयोग के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों और ग्रामीण इलाकों में पहले 3 हजार से अधिक कुष्ठ रोगी चिन्हित थे.आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से ऐसे लोगों की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया, जिनके घर या आसपास कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीज पाए गए थे. दोबारा जांच में करीब 1500 नए मरीज सामने आए. आयोग के अनुसार इन सभी का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। आयोग का उद्देश्य बीमारी की पहचान कर समय पर इलाज उपलब्ध कराना है.



जर्जर स्कूल भवनों के डिजाइन में बदलाव का सुझाव



जिलों के स्कूलों के निरीक्षण के दौरान आयोग को कुछ स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति भी मिली। संबंधित अधिकारियों को ऐसे भवनों की मरम्मत कराने के सुझाव दिए गए। आयोग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बने कुछ स्कूल भवनों की छत पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से छत खराब होने लगती है और कुछ वर्षों बाद पानी टपकने या प्लास्टर गिरने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसे देखते हुए आयोग ने स्कूलों की छत को ढलान वाला बनाने और भवनों के डिजाइन में बदलाव का सुझाव दिया है, ताकि बारिश का पानी तुरंत निकल सके और भवन अधिक समय तक सुरक्षित रह सके।







छात्रों की कॉशन मनी और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन के मामले



कॉलेज छात्रों की कॉशन मनी वापस नहीं मिलने की शिकायतें भी आयोग के सामने आईं. शिकायत मिलने के बाद संबंधित कॉलेजों को नोटिस भेजे गए, जिसके बाद कई मामलों का निराकरण हुआ। इसी तरह डेली वेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की शिकायतों पर भी आयोग ने संबंधित अधिकारियों के सामने मामले रखे. इसके बाद वेतन से जुड़े कई प्रकरणों का निराकरण किया गया.

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