देवघर में एक साल में सस्पेंड हुए 5 हजार ड्राइविंग लाइसेंस, 28 लाख रुपए जुर्माने के रूप में सरकार ने वसूले
देवघर में पिछले एक साल में पांच हजार से अधिक ड्राइविंस लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं.
Published : March 24, 2026 at 5:10 PM IST
देवघर: झारखंड में सड़क हादसे और मोटर अधिनियम के उल्लंघन के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं. ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने में देवघर जिला इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. यह बात कोई हवा हवाई नहीं, बल्कि जिला परिवहन विभाग द्वारा सस्पेंड किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या बता रही है. देवघर जिला में पिछले एक साल में करीब पांच हजार से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. जो यह बताता है कि ड्राइविंग लाइसेंस तो बना दिए गए हैं. लेकिन लोगों को ड्राइविंग का सेंस अभी भी नहीं समझ में आ पाया है.
ट्रैफिक नियम पालन के लिए लाइसेंस किया जाता है सस्पेंड: डीटीओ
देवघर के डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी बताते हैं कि लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और विभागीय कार्रवाई से डरें. लेकिन जिस तरह से देवघर में लोगों की मानसिकता बनती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं परिवहन विभाग चिंतित है. साथ ही वैसे लोगों के लिए ठोस कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है, जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर खुद और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
जिले में 5 हजार से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड
जिला परिवहन विभाग से मिले आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में 821 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए, इसके अलावा मई में 1105, जून में 157, अगस्त में 623, सितंबर में 617, अक्टूबर में 312, नवंबर में 176, दिसंबर में 203, जनवरी 2026 में 225 और फरवरी में करीब 200 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. कुल आंकड़े को देखें तो करीब पांच हजार से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं.
गलत ड्राइविंग से सरकार ने वसूले 28 से 30 लाख रुपए
सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड ही नहीं, बल्कि परिवहन विभाग के द्वारा यातायात नियमों को तोड़ने के लिए मोटी रकम भी फाइन के रूप में वसूला. पिछले 6 महीने में करीब 28 से 30 लाख रुपए रफ और रैस ड्राइविंग के लिए वसूले गए हैं. जिला परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में 231700 रूपए जुर्माना के रूप में वसूले गए. इसके अलावा नवंबर में 207800 रूपए, दिसंबर में 440725 रुपए, जनवरी में 360900 रुपए और फरवरी में 536300 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए.
सिर्फ मार्च महीने में सरकार ने वसूले 13 लाख रुपए
इन सबके अलावा देवघर में मार्च महीने का आंकड़ा और चौंकाने वाला है. जिला परिवहन विभाग द्वारा मार्च महीने में जुर्माने के रूप में अभी तक 13 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है. पिछले 6 महीने में मोटी रकम वसूले जाने के बावजूद देवघर के लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग नहीं हुए हैं. देवघर में सड़क हादसे को लेकर भी आए दिन सवाल उठते रहते हैं.
झारखंड में वर्षों से रोड सेफ्टी पर काम कर रहे ऋषभ आनंद बताते हैं कि देवघर एक ऐसी जगह है. जहां पर प्रतिदिन बाहर के राज्यों से सैकड़ों गाड़ियां आती हैं. जिन्हें देवघर के रूट और डायवर्सन के बारे में पता नहीं होता. इसीलिए कई गाड़ी चालक नो एंट्री में गाड़ी घुसा देते हैं. जो बड़े हादसे का कारण बनता है. उन्होंने कहा कि देवघर जैसे शहर में स्थानीय प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि सड़क हादसे पर नियंत्रण किया जा सके.
लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है: डीटीओ
देवघर जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन का जो आंकड़ा है, वह कहीं ना कहीं राज्य में सबसे ज्यादा है. लेकिन जिला परिवहन विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में देवघर के लोगों में एक अच्छा ड्राइविंग सेंस देखने को मिलेगा. जो कहीं ना कहीं देवघर में हो रहे सड़क हादसे के आंकड़े को कम करेगा.
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