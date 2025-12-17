ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जानें हिमाचल के किस विधानसभा को जारी की गई सबसे अधिक धनराशि?

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने तीन सालों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किस विधानसभा में कितनी-कितन धनराशि जारी की, इसको लेकर बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बंजौर से विधायक सुरेंद्र शौरी ने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से सवाल पूछे.

सदन में तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 3548 के तहत विधायक सुरेंद्र शौरी ने पूछा कि लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बीते तीन वर्षों में (31-10-2025 तक) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई? सबसे अधिक धनराशि किस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जारी की गई है. इसका ब्यौरा कार्य के नाम एवं धनराशि सहित वर्षवार सहित सभा पटल पर रखने की मांग की.

जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि बीते तीन सालों में (31-10-2025 तक) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ₹23279.45 लाख की धनराशि विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जारी की गई है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सबसे अधिक ₹1278.97 लाख राशि जारी की गई.