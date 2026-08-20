पुराने आम के पेड़ को न काटें! सिर्फ ₹20 के खर्च से पाएं बंपर पैदावार, CISH के वैज्ञानिक ने बताया 'टॉप वर्किंग' का फॉर्मूला
एक्सपर्ट्स ने बताया अगस्त का मौसम ग्राफ्टिंग के लिए क्यों सबसे उत्तम है. किन 3 गलतियों से बचकर आप सफलता पा सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:39 PM IST
लखनऊ: अगर आप आम के पुराने या कम पैदावार देने वाले पेड़ों को काटकर हटाने और नए पौधों को लगाकर, फिर 7 से 8 साल उनके उत्पादन का इंतजार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए. आज आपको ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आप पुराने आम के पेड़ से ही बंपर पैदावार और अलग-अलग किस्म के आम प्राप्त कर सकेंगे.
दरअसल, यह तकनीक है टॉप वर्किंग और ग्राफ्टिंग, जो की आपके बाग में फिर से बहार ला देगी. इस काम के लिए अगस्त का महीना सबसे बेहतर माना जाता है. खास बात ये है कि इस तकनीक में महज 15 से 20 रुपये की लागत आती है और आप पुराने तने पर ही अपनी मनपसंद किस्म की कलम जोड़वा सकते हैं.
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH), रहमानखेड़ा के वैज्ञानिकों और अनुभवी बागवानों के अनुसार, सही विधि, सटीक कट और बारिश-धूप से बचाव जैसी कुछ बुनियादी सावधानियां रखकर इस ग्राफ्टिंग को आसानी से सफल बनाया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुराने पेड़ों पर सिर्फ 1 से 2 साल के भीतर ही फिर से बंपर पैदावार शुरू हो जाती है.
10 वर्षों के अनुभवी ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट राम जीवन के अनुसार, ग्राफ्टिंग को 100% सफल बनाने के लिए इन 3 गलतियों से बचना है. रूटस्टॉक तने को हमेशा बिल्कुल बीचों-बीच से बराबर चीरें. नई सायन कलम को चीरे वाले हिस्से में गहराई तक पूरी तरह सही से सेट करें. ग्राफ्टिंग टेप/पन्नी को चीरे के कट से थोड़ा नीचे तक कसकर लपेटें, ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए और फंगस न लगे. इन तीन बातों का ध्यान रखने पर कलम तेजी से जुड़ेगी और पौधा समय पर फल देने लगेगा.
ग्राफ्टिंग के लिए सही समय
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक (कृषि एवं कीट) डॉ. हरी शंकर सिंह ने बताया कि अगस्त माह में बारिश के चलते हवा में पर्याप्त नमी और सही तापमान होता है, जो कलम के जुड़ने के लिए सबसे मुफीद है. इस समय शाखाएं कुछ महीने पुरानी और मजबूत हो चुकी होती हैं, जिससे ग्राफ्टिंग की सफलता दर बढ़ जाती है. अगले दो महीनों में पौधा डॉर्मेंसी विश्राम में जाएगा, जिससे अभी की गई ग्राफ्टिंग पर नए फ्लश का कोई बुरा असर नहीं पड़ता.
ग्राफ्टिंग विधि
वेज ग्राफ्टिंग : यह सबसे लोकप्रिय और आसान विधि है. इसमें रूटस्टॉक के बीच में V आकार का चीरा लगाकर मनचाही किस्म की कलम फंसाई जाती है और प्लास्टिक से बांध दिया जाता है.
स्टोन/एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग: यह केवल नर्सरी में गुठली से तुरंत उगे बेहद छोटे और नए पौधों पर की जाती है.
सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग: यह नए तनों या शाखाओं वाली लकड़ी पर की जाती है.
विनीयर ग्राफ्टिंग: इसमें दो पौधों को आपस में सटाकर जोड़ा जाता है.
टॉप वर्किंग तकनीक: यह ग्राफ्टिंग की कोई विधि नहीं, बल्कि पुराने 40–50 साल तक के पेड़ों की छंटाई कर, निकली नई शाखाओं पर नई किस्म की ग्राफ्टिंग करने की पूरी प्रक्रिया है.
ग्राफ्टिंग के 5 जरूरी नियम
हमेशा पेड़ की ऊपर आसमान की तरफ सीधी बढ़ने वाली शाखाएं ही सायन कलम के लिए चुनें, नीचे झुकी टहनियों के सफल होने के चांस कम होते हैं. शुरुआत में सफलता दर 30% तक होती है, लेकिन हाथ साफ होने पर यह 90% तक पहुंच जाती है. कलम की लंबाई और गहराई का अनुपात सही रखें, ताकि वह मातृ वृक्ष में पूरी तरह फिट बैठे. प्लास्टिक पट्टी को न ज्यादा ढीला और न ही जरूरत से ज्यादा टाइट बांधें. टॉप वर्किंग के दौरान केवल मुख्य और स्वस्थ टहनियों पर ही ग्राफ्ट लगाएं.
इन गलतियों से बचें
बारिश के दौरान ग्राफ्टिंग: जब पानी बरस रहा हो तब ग्राफ्टिंग न करें, कट में पानी जाने से फंगस लगेगी और कलम सड़ जाएगी.
तेज धूप से बचाव: ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद पौधे को 2 से 3 दिन तक सीधी धूप से बचाएं या हल्का ढककर रखें. यह शुरुआती 72 घंटे जोड़ मजबूत होने के लिए सबसे अहम होते हैं.
क्या पुराने बाग में ग्राफ्टिंग करानी चाहिए ?
नया पौधा 5 साल बाद महज 5-6 किलो फल देता है और 1-2 क्विंटल पैदावार के लिए 7-8 साल लग जाते हैं. पुराने पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. टॉप वर्किंग के बाद कलम केवल 1 साल में ही बौर और फल देना शुरू कर देती है. एक ही पुराने पेड़ पर कई बेहतरीन प्रजातियां लगाकर कम समय में बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है.
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