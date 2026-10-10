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मध्यप्रदेश पुलिस के 18 सीनियर अफसरों को मिला हाई पे स्केल, दो कैटेगरी में मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश पुलिस के 18 सीनियर अफसरों को मिला हाई पे स्केल ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) संवर्ग के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को हाई पे-स्केल का लाभ देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय के तहत सात अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान और 11 अधिकारियों को सीनियर सिलेक्ट कैटेगरी पे-स्केल स्वीकृत किया गया है. गृह विभाग की विभागीय छानबीन समिति ने अधिकारियों की पात्रता और सेवाकाल का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया.

शासन के इस फैसले से लंबे समय से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सेवाकाल के अनुरूप वेतनमान का लाभ मिलेगा. विभाग के अनुसार, यह कदम अधिकारियों के अनुभव और पुलिस सेवा में उनके योगदान के अनुरूप समयबद्ध सेवा लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है.