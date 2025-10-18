ETV Bharat / state

यूपी में क्यों अटकी 2560 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती? जानें कब तक पूरी हो जाएगी यह प्रक्रिया

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फिर अटक गई है. कुल 2560 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बेहद धीमी है. इनमें से 1310 पदों के लिए परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पा रहे. बाकी 1250 पदों के लिए अधियाचन भेजने की तैयारी भी फाइलों में अटकी है, क्योंकि आयोग का पोर्टल अब तक तैयार नहीं हो सका है. आयोग के गठन को दो साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई है.

परिणाम पर विवाद, साक्षात्कार पर विराम: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1310 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था. अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया.

साक्षात्कार कराने की तैयारी चल रही थी, इसी बीच आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया. इस वजह से साक्षात्कार की प्रक्रिया रोकनी पड़ी. इसका नतीजा यह है, कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

नए पोर्टल के बिना अधियाचन अटका: उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 रिक्त पदों की सूची आयोग को भेज दी है. अधियाचन भेजने के लिए आयोग का पोर्टल अब तक चालू नहीं हुआ है. तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 20 से 30 दिन और लग सकते हैं.