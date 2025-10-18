ETV Bharat / state

यूपी में क्यों अटकी 2560 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती? जानें कब तक पूरी हो जाएगी यह प्रक्रिया

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 रिक्त पदों की सूची आयोग को भेज दी है.

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग.
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फिर अटक गई है. कुल 2560 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बेहद धीमी है. इनमें से 1310 पदों के लिए परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पा रहे. बाकी 1250 पदों के लिए अधियाचन भेजने की तैयारी भी फाइलों में अटकी है, क्योंकि आयोग का पोर्टल अब तक तैयार नहीं हो सका है. आयोग के गठन को दो साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई है.

परिणाम पर विवाद, साक्षात्कार पर विराम: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1310 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था. अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया.

साक्षात्कार कराने की तैयारी चल रही थी, इसी बीच आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया. इस वजह से साक्षात्कार की प्रक्रिया रोकनी पड़ी. इसका नतीजा यह है, कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

नए पोर्टल के बिना अधियाचन अटका: उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 रिक्त पदों की सूची आयोग को भेज दी है. अधियाचन भेजने के लिए आयोग का पोर्टल अब तक चालू नहीं हुआ है. तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 20 से 30 दिन और लग सकते हैं.

अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बढ़ेगा काम: आयोग के अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष पद खाली होने से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है. पहले से जारी प्रक्रिया भी फिलहाल सुस्त पड़ गई है.

माना जा रहा है, कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति और पोर्टल सक्रिय होने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया फिर से पटरी पर आएगी. आयोग ने अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है. प्रदेश के कई रिटायर्ड नौकरशाहों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है. माना जा रहा है, कि इसी महीने के अंत तक अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: वह मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े; 5 रुपए में होती थी हवाई जहाज की सैर, अब पहुंचा 1.21 करोड़ का 'नकुली घोड़ा'

TAGGED:

UPHESC RECRUITMENT PROFESSOR POSTS
ASSISTANT PROFESSOR RECRUITMENT
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर ब्रेक
UPHESC RECRUITMEN LATEST NEWS
UTTAR PRADESH NEWS LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.