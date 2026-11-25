कानपुर में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बोले- "उनका 'पीडीए' का एब्रीविएशन हमेशा बदलता है..."
उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बुधवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:44 PM IST
कानपुर : उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बुधवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे. सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर गठबंधन पर सियासी हमला बोला.
मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि 'पीडीए' का एब्रीविएशन हमेशा बदलता रहता है और विपक्ष खुद ही अपने मुद्दों को लेकर कंफ्यूज है. उन्होंने साफ किया कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' की सोच के साथ काम करती है, जबकि विपक्ष जातिगत विभाजन के सहारे सियासी जमीन तलाशता है.
उन्होंने कहा कि सपा नेताओं का पीडीए का एब्रीविएशन हमेशा बदलता रहता है. कभी 'पी' से पिछड़ा और 'ए' से अगड़ा कर दिया जाता है, तो कभी 'पी' से पंडित और 'ए' से अग्रवाल बना दिया जाता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा जातिगत विभाजन के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है.
उन्होंने कहा कि कभी 'एमवाई' के नाम पर राजनीति की गई तो अब पीडीए या किसी अन्य नाम का सहारा लिया जा रहा है. इसके उलट भाजपा की राजनीति 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर आधारित है और इसी वजह से दोनों दलों की कार्यशैली और सोच में बड़ा अंतर है.
गठबंधन तथा जारी की गई सूची को लेकर पूछे गए सवाल पर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह उनका अपना आउटलुक और अंदरूनी फैसला है कि वे किसे क्या देते हैं और क्या तय करते हैं. हालांकि, उन्होंने सियासी दावा करते हुए कहा कि इस तरह का गठबंधन जनता के बीच चलने वाला नहीं है.
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