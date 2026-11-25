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कानपुर में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बोले- "उनका 'पीडीए' का एब्रीविएशन हमेशा बदलता है..."

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बुधवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे. सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर गठबंधन पर सियासी हमला बोला.

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान (Video credit: ETV Bharat) मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि 'पीडीए' का एब्रीविएशन हमेशा बदलता रहता है और विपक्ष खुद ही अपने मुद्दों को लेकर कंफ्यूज है. उन्होंने साफ किया कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' की सोच के साथ काम करती है, जबकि विपक्ष जातिगत विभाजन के सहारे सियासी जमीन तलाशता है.