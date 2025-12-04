ETV Bharat / state

कानपुर में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा- यूपीसीएलडीएफ को ब्लैकलिस्ट करो, गड्ढों के मामले पर चढ़ा पारा

अस्पतालों के मानक विहीन संचालन पर हुए नाराज: उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय गुरुवार को सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे. कानपुर के प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा, कानपुर में विकास कार्यों में अगर कोई अफसर लापरवाही करता है तो वह दंडित किया जाएगा.

इसके साथ ही कानपुर की कई सड़कों पर गड्ढों की जानकारी से मंत्री का पारा चढ़ गया. उन्होंने डीएम समेत अन्य अफसरों से कहा जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढामुक्त कराइए. दोबारा शिकायतें मेरे पास न आएं.

कानपुर: शहर में गौशाला निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश कानपुर के प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने प्रशासनिक अफसरों को दिया.

इसी तरह मानक विहीन अस्पतालों के संचालन पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा विभागीय अफसरों से दो टूक कहा- हर माह जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करिए. जो काम आप कर रहे हैं, उनकी जानकारी जनप्रतिनिधियों से साझा करिए. वहीं, अगर जनप्रतिनिधि कोई काम कहते हैं, तो उसे भी करना होगा.

शहर में 100 बेड के अस्पताल व पशुओं के अस्पताल संचालन पर सीएम से करेंगे बात: मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, जनप्रतिनिधियों से जो सुझाव मिले उनमें शहर के दक्षिण क्षेत्र में बनकर तैयार 100 बेड के अस्पताल संचालन व कानपुर में पशुओं के अस्पताल संचालन पर वह सीएम योगी से खुद बात करेंगे.

एसआईआर के काम में हर कार्यकर्ता मुस्तैद रहे: मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बोले, यह दोनों प्रोजेक्ट कानपुर के लिए जरूरी हैं. उम्मीद है, इनका संचालन जल्द शुरू होगा. वहीं, भाजपाइयों संग बैठक करने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से कहा, एसआईआर के काम में हर कार्यकर्ता को मुस्तैदी से लगा दीजिए. अधिक से अधिक लोगों का फॉर्म भरवाना है, ताकि पारदर्शी ढंग से मतदाता सूची तैयार हो सके. इस दौरान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन समेत अन्य अफसर उपस्थित रहे.

