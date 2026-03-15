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डिग्री कॉलेजों में 2270 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द, एकल ट्रांसफर अब ऑनलाइन होगा

ई-अधियाचन पोर्टल सक्रिय किया गया: डॉ. बीएल शर्मा ने कहा कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ई-अधियाचन पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश भर के कॉलेजों से रिक्त पदों का डाटा निदेशालय मंगाया जाएगा. इसके बाद पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

इनमें से राजकीय महाविद्यालयों के 1253 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर चुका है. वहीं, शेष 1017 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

कानपुर: उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने रविवार को कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से बड़ी खुशखबरी सामने आई है. पूरे प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जल्द ही कुल 2270 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी.

शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था: कार्यरत शिक्षकों को राहत देते हुए निदेशक ने घोषणा की कि अब एकल स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जा रही है. इस नई व्यवस्था के तहत प्राचार्यों और प्रबंधकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिक्षकों को एनओसी (अनापत्ति प्रणाण-पत्र) देना अनिवार्य होगा. शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए कम से कम तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी और वे अपनी पूरी सेवा अवधि में एक बार ट्रांसफर ले सकेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई प्राचार्य एनओसी देने में शिक्षकों को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गांवों में उच्च शिक्षा का विस्तार: डॉ. बीएल शर्मा ने बताया कि सरकार अब गांव-गांव तक उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले वर्ष ही प्रदेश में 46 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है और प्रत्येक मंडल में राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दें. लक्ष्य यह है कि कोई भी छात्र आर्थिक या भौगोलिक कारणों से स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा से वंचित न रहे.

राजकीय और एडेड कॉलेजों की रैंकिंग होगी: उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निदेशालय पहली बार 'यूपी प्रमाण पोर्टल' तैयार कर रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से 42 मानकों के आधार पर राजकीय और एडेड कॉलेजों की रैंकिंग जारी की जाएगी. प्रदेश के टॉप-10 कॉलेजों को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपग्रेडेशन के लिए दो करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट दी जाएगी. रैंकिंग से पिछड़ने वाले कॉलेजों को भी अपने मूल्यांकन और सुविधाओं में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा.

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