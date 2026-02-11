साल की शुरुआत में ही 10 टाइगर्स की मौत, हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में सरकार और NTCA से मांगा जवाब
मध्यप्रदेश में 2025 में 54 और इस साल अबतक 10 बाघों की मौत का मामला, हाई कोर्ट का रुख सख्त
शहडोल : साल 2025 में टागइर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 54 टाइगर्स की मौत हो गई थी, वहीं 2026 की शुरुआत में ही 10 टाइगर्स काल के गाल में समा गए. टाइगर्स की मौत के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि साल 2026 में अब प्रदेश में दस बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 तो बांधवगढ़ से ही हैं.
टाइगर्स की मौत पर हाईकोर्ट सख्त
मध्य प्रदेश में बाघों की हो रही मौत के मामलों को लेकर अब हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है, और कोर्ट इसे लेकर बहुत संवेदनशील है. बुधवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को 25 फरवरी 2026 तक टाइगर्स की मौत पर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
पिछले साल 54 टाइगर्स की मौत, इस साल की शुरुआत खतरनाक
मध्य प्रदेश में बाघों की हो रही मौत को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने राज्य में बाघों की आबादी से संबंधित भयावह आंकड़े भी प्रस्तुत किए. 2025 के आंकड़े में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई, मौजूदा साल 2026 में ही अबतक 10 और बाघों की मृत्यु हो चुकी है.
वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप
वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने तर्क दिया कि वर्तमान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हो रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी इस पर लापरवाह बने हुए हैं, और अक्सर इन मौतों को क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई या टेरिटोरियल फाइट बता देते हैं, जिससे इस कड़वी वास्तविकता को छुपाया जा सके.
याचिका कर्ता ने आरोप लगाया है कि बाघों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण संगठित शिकार और करंट लगाकर मारना इलेक्ट्रोक्यूशन भी है, उन्होंने दावा किया के अधिकारी इस संकट पर ठोस एंटी पोचिंग कदम उठाने के बजाय सो रहे हैं.
हाईकोर्ट ने टाइगर्स की मौत पर मांगा स्पष्टीकरण
स्थिति की गंभीरता और तत्कालिकता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी संख्या में बाघों की क्षति के लिए व्यापक स्पष्टीकरण मांगा है, फील्ड डायरेक्टर को अब बाघों की मौतों, उसके कारणों और प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय के बारे में भी बताना होगा.
टाइगर्स की मौत पर 25 फरवरी को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता अजय दुबे ने बताया, '' पिछली सुनवाई 20 जनवरी को हुई थी, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके इसपर जवाब मांगा था. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA भारत सरकार को और राज्य सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी हुआ था और आज फिर सुनवाई थी, तो राज्य सरकार ने चार हफ्ते का समय मांगा है, और NTCA के वकील ने भी चार हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन हमारे एडवोकेट आदित्य सांघी ने हाईकोर्ट में मामले की गंभीरता बताई जिसके बाद एनटीसीए और राज्य सरकार को दो हफ्तों में जवाब पेश करना होगा, 25 फरवरी को फिर से सुनवाई तय की गई है. कोर्ट का रुख सख्त है, संवेदनशील है, और बाघों को बचाना है, ऐसा कोर्ट का आज का विचार है.बांधवगढ़ के डायरेक्टर को राज्य की ओर से अब जवाब देना है.''