मध्य प्रदेश के स्कूलों की बदहाली पर हाईकोर्ट एक्शन मोड में, सरकार से मांगी हर स्कूल की जानकारी
स्कूलों के संचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं समेत कई बिंदुओं पर कोर्ट ने मांगी जानकारी, सरकारी को 6 सप्ताह में देना होगा जवाब.
Published : March 7, 2026 at 11:47 AM IST
जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सख्त बरती है. हाईकोर्ट ने स्कूलों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में की है. इस सुनवाई में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य सरकार सख्ती दिखाते हुए विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
स्कूल की बदहाली वाली खबर पर हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान
जबलपुर के करौंदी स्थित कैंट स्कूल की बदहाली के संबंध में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि वह स्कूल राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है औऱ स्कूल का संचालन स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों की संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की सम्पूर्ण जानकारी अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए.
मुख्य सचिव व शिक्षा विभाग के पीएस को बनाया अनावेदक
इस याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अनावेदक बनाया गया था. युगलपीठ ने अनावेदको को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार द्वारा व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण पेश करने के निर्देश दिए हैं. युगलपीठ ने इसके लिए राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय प्रदान किया है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की है.
स्थानीय निकायों के स्कूलों की भी जानकारी मांगी
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेश की जाने वाली रिपोर्ट केवल शिक्षा विभाग के स्कूलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने इस रिपोर्ट में उन स्कूलों की जानकारी भी मांगी है जिन्हें स्थानीय निकाय खुद संचालित करते हैं. इनमें नगर निगम, नगर पालिका और अन्य स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के तहत चलने वाले स्कूलों के नाम होंगे.