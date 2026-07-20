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हत्या के आरोपी की आजीवन कारावास की सजा निरस्त, जांच व सबूतों में हुई थी गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

अर्जुन कोरी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाने को चुनौती देते हुए कटनी निवासी डब्बू उर्फ देव सोनखरे ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील में कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सहआरोपी राहुल उर्फ सुन्नू बक्सरिया को दोषमुक्त कर दिया था. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होने के बावजूद अपीलकर्ता को सजा से दंडित किया.

जबलपुर : हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के पुनर्वास के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अपीलकर्ता को फंसाने के लिए दुर्भावनापूर्ण और खराब तरीके से जांच की गई. जांच और सबूतों के गलत मूल्यांकन के कारण अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था.

सबूतों और जांच में गड़बड़ी के आरोप

याचिका में कहा गया था कि आरोपी देव सोनखरे की बहन के टेलीफोन कॉल और मृतक के मोबाइल के कॉल लॉग्स के माध्यम से आरोप सिद्ध करने की कोशिश की गई. अर्जुन का शव मिलने के बाद यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि आरोपी की बहन और मृतक के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने अर्जुन कोरी की हत्या कर दी थी. इस मामले से जुड़े कई सबूतों और जांच पर कोर्ट में सवाल उठाए गए. मृतक के शरीर पर मिले तार को याचिकाकर्ता के घर से मिले तार से जोड़ा गया, लेकिन तार की बरामदगी उचित तरीके से नहीं की गई थी.

चश्मदीदों ने आरोपी को मृतक के साथ नहीं देखा

इसके साथ ही यह भी सवाल उठाए गए कि अर्जुन कोरी को आखिरी बार देखने वाले चश्मदीदों ने आरोपी को उसके साथ कभ नहीं देखा. इतना ही नहीं, जिस आधार पर हत्या करने की वजह बताई गई उससे संबंधित सबूतों को भी स्वतंत्र तरीके से पेश नहीं किया गया. यानी आरोपी की बहन और मृतक के बीच प्रेम संबंध को हत्या की वजह बताया गया लेकिन मृतक व आरोपी की बहन के फोन व सिम भी इस मामले में जब्त नहीं किए गए.

तार जब्ती में गड़बड़ी के आरोप

कोर्ट को बताया गया कि शव के साथ जो तार मिला था उसे कॉन्स्टेबल राहुल कोरी ने बिना सील किए हुए जांच में लिया और पंचनामा भी नहीं बनाया. इन तमाम तथ्यों को सुनने के बाद युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों गवाहो ने अपीलकर्ता को अर्जुन कोरी के साथ देखने के बारे में कुछ नहीं कहा है. इसके अलावा अपीलकर्ता की बहन व युवक के बीच प्रेम संबंध थे, इस संबंध में कोई स्वतंत्र सबूत पेश नहीं किए गए. सिर्फ टेलीफोन रिकॉर्ड पेश करना अवैध संबंध के कारण हत्या का ठोस सबूत नहीं है. कंकाल में बंधे तार की कोई उचित बरामदगी नहीं हुई. तार को अलग से ज़ब्त करने के लिए कोई पंचनामा नहीं बनाया गया. यह बात मानी गई है कि कांस्टेबल राहुल कोरी तार को पोस्टमॉर्टम के लिए ले गए थे, वह भी बिना सील किए हुए. इससे स्पष्ट है कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण और खराब तरीके से की गई जांच का नतीजा है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोपी को फंसाने की कोशिश की है. इस टिप्पणी के साथ युगलपीठ ने अपीलकर्ता को दोषमुक्त करते हुए उसके पुनर्वास के संबंध में आदेश जारी किए.

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सरकार अपीलकर्ता के पुनर्वास की व्यवस्था करे

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता के बरी होने पर उसके पुनर्वास के लिए उचित अवसर प्रदान करे. राज्य अपने खर्च पर कम से कम छह महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करे. अपीलकर्ता को उन कार्यो में प्रशिक्षित किया जा सके जिनमें उसकी रुचि है. व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अपीलकर्ता को मानदेय पाने का भी अधिकार होगा. युगलपीठ ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी प्रकार की सहायता प्रदान करवाते हुए अपीलकर्ता के पुनर्वास में मदद करेंगे. उन्हें दो साल की अवधि के लिए हर तिमाही में अपीलकर्ता के पुनर्वास की रिपोर्ट भी देनी होगी.