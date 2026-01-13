48 घंटे के अंदर Yotube Insta से हटाएं हाईकोर्ट के वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक
हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर की गई थी याचिका, मिर्च मसाला लगाकर अपलोड किए जा रहे थे शॉर्ट्स व रील्स
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:44 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर डाले जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि हाईकोर्ट से संबंधित विवादित 102 यूआरएल 48 घंटों में ही हटा दिए जाएं.
क्या है हाईकोर्ट के वीडियोज का मामला?
जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरिहंत तिवारी, विदित शाह व डॉ. विजय बजाज की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज कई चैनल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इन चैनलों द्वारा हाईकोर्ट की सुनवाई के कुछ अंश निकालकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड किए जा रहे है, जिससे कई बार वीडियोज के गलत अर्थ निकलते हैं और कोर्ट की छवि खराब होती है. यह आपत्तिजनक है.
यूट्यूब पर ना हो कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग
याचिका में आगे कहा गया कि कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही गई बातों को मिर्च मसाला लगाकर शॉर्ट्स में प्रसारित किया जाता है, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है. ऐसे में यू-ट्यूब की जगह वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए ही प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, जोकि कुछ हद तक सुरक्षित है. यह मांग भी की गई कि रजिस्ट्रार आईटी भी इस तरह की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करें और नियंत्रण सुनिश्चित करें.
यूट्यूब पर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक
याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी. कोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित कर रही कंपनी को आपत्तिजनक वीडियो के यूआरएल लिंक उपलब्ध करा दें, तो उन वीडियो को हटा दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित वीडियोज के लिंक कंपनी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
यह भी पढ़ें-
- एडवोकेट जनरल ऑफिस में मनमाने ढंग से नियुक्ति के आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने वाले राजनेता पर क्यों नहीं हुई FIR, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- CBI जांच में अनसूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का तत्काल करें ट्रांसफर, पेश करें हलफनामा : हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरिहंत तिवारी ने बताया कि उनकी ओर से 102 विवादित यूआरएल लिंक की सूची पेश की गई थी. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने पेश की गई विवादित यूआरएल को 48 घंटो में हटाने के आदेश जारी किए हैं. मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.