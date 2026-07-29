चार सप्ताह में मध्य प्रदेश सरकार बताए हाथी संरक्षण की गाइडलाइन! जबलपुर हाईकोर्ट से सरकार को मौका
2018 में दायर जंगली हाथियों को पकड़ने की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार को मिले नए निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 12:08 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई हुई. दरअसल, 2018 में दायर एक याचिका की पुन: सुनवाई करते हुए बताया गया कि कैसे वन्य जीव और प्रमुख तौर पर हाथियों को लेकर मध्य प्रदेश में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसपर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सुनवाई की.
जंगली हाथियों को पकड़ने का मामला
दरअसल, रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा साल 2018 में ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि कैसे छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों के झुंड मध्यप्रदेश के जंगलों में प्रवेश करते हैं और किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में तोड़फोड़ कर देते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. लेकिन इन हाथियों के पकड़े जाने में वन्य जीव संरक्षण की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है. याचिका में बताया गया कि मध्य प्रदेश में घुसने वाले इस हाथियों को प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) वाइल्ड लाइफ के आदेश पर ही पकड़ा जा सकता है, और पकड़े जाने के बाद किसी टाइगर रिजर्व में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां उन्हें यातनाएं मिलती हैं.
कैसे होगा हाथियों का पुनर्वास
याचिका में कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान हाथियों को यातनाओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइड लाइन्स के अनुसार जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है. ऐसे में याचिका में पकड़े गए हाथियों के पुनर्वास की मांग उठाई गई थी, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया.
हाईकोर्ट ने मांगी वन्य जीव संबंधी गाइडलाइन
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव को ठीक से संभालने के लिए कुछ गाइडलाइन तय की थीं. सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव के संरक्षण, फसल के नुकसान के लिए मुआवजा नीति सहित अन्य बिंदुओं पर सभी राज्य सरकार को गाइड लाइन बनाने का निर्देश भी जिए थे. जिसके बाद युगलपीठ ने भी राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे.
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सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट से मांगा वक्त
मंगलवार को सुनवाई के दौरान इसपर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए गाइडलाइन प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान करने का आग्रह किया. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है.