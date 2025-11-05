ETV Bharat / state

253 पेड़ों की GPS लोकेशन के साथ पेश करें सबूत, 488 पेड़ काटे जाने पर हाईकोर्ट सख्त

भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के दौरान काटे गए थे 488 पेड़, प्रत्यारोपण में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट नाराज.

GPS Tagging of Trees Raisen
488 पेड़ काटे जाने पर हाईकोर्ट सख्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 1:48 PM IST

जबलपुर : भोपाल के पास भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए 488 पेड़ों को काटे जाने के संबंध हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इन पेड़ों के काटे जाने पर दायर संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान पेश किए गए तथ्यों पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मामले में आगे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ युगलपीठ ने सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर असंतोष व्यक्त किया.

मामले की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने कहा कि वर्तमान फोटो देखकर साफ पता चलता है कि किसी भी पेड़ को प्रत्यारोपित नहीं किया गया है, बल्कि पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया है. युगलपीठ ने कथित रूप से प्रत्यारोपित किए गए 253 पेड़ों की तस्वीरें जीपीएस लोकेशन टैग के साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं.

GPS PROOF OF TREES TRANSPLANTATION
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में हुई मामले की सुनवाई (Etv Bharat)

एनजीटी के निर्देशों का नहीं किया गया पालन?

हाईकोर्ट ने अखबार में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी. खबर में यह तथ्य उजागर किया गया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग रायसेन ने बिना अनुमति के 488 पेड़ काट दिए हैं. नियमानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार को पेड़ काटने से जुड़े मामलों के लिए एक कमेटी का गठन करना होता है. अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की जरूरत होती है तो इस समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है. इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति या वृक्ष अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई.

विभाग को करना था 253 पेड़ों का प्रत्यारोपण

इसी याचिका की सुनवाई के दौरान भोपाल निवासी नितिन सक्सेना ने हस्ताक्षेपकर्ता बनने का आवेदन पेश किया. आवेदन में कहा गया था कि प्रस्तावित निर्माण कार्य एक संरक्षित स्मारक, यानी परमारकालीन ऐतिहासिक बांध कीरतनगर के आसपास किया जा रहा है. इसपर सरकार की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि कलेक्टर द्वारा 3 जून 2025 को 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी. जिन पेड़ों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, उनसे 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, इसके अलावा 253 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है.

जीपीएस के साथ देनी होगी 253 पेड़ों की लोकेशन

युगलपीठ ने सरकार के जबाव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि तस्वीरों से स्पस्ष्ट है कि किसी भी पेड़ को प्रत्यारोपित नहीं किया गया है, बल्कि पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया है. कुछ पेड़ों के तने जमीन में गाड़ दिए गए हैं, जिनमें से कुछ में अंकुर निकलने लगे हैं. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्यारोपित किए गए 253 पेड़ों की तस्वीरें जीपीएस लोकेशन टैग के साथ पेश.

RAISEN TREES CUTTING CASE
GPS PROOF OF TREES TRANSPLANTATION
BHOJPUR BERASIA TREE CUTTING
BHOPAL NEWS HINDI
GPS TAGGING OF TREES RAISEN

