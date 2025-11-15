आवारा पशु बन रहे लोगों की मौत का कारण, सरकार ने क्या कार्रवाई की, रिपोर्ट पेश करें : हाईकोर्ट
सड़कों में आवारा पशुओं/जानवरों के कारण भीषण दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देख दायर की गई थी याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब.
जबलपुर : सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं/जानवरों के संबंध हाईकोर्ट सख्त है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछआ गया है कि इनके लिए बनाए गए नियमों का पालन किस तरह किया जा रहा है. इस संबंध में जानकारी पेश करने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मोहलत प्रदान की है.
आवारा पशु बन रहे लोगों की मौत का कारण
जबलपुर के गोकलपुर निवासी बृजेन्द्र लक्ष्मी यादव सहित अन्य की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सड़कों में आवारा पशुओं/जानवरों के कारण भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं. कई बार सड़क पर आवारा जानवरों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है. इसके बावजूद लोग अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं. आवारा पशुओं को अगर पकड़ा भी जाता है तो उनके मालिक द्वार मामूली जुर्माना जमा करने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है.
सरकार ने क्या कार्रवाई की? रिपोर्ट पेश करें : हाईकोर्ट
याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि नियम में संशोधन करते हुए मालिक पर लगने वाली जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है. वहीं, युगलपीठ ने सरकार को निर्देषित किया था कि प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित अन्य जिला मुख्यालयों की सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों के संबंध में नीति पेश करें. यदि मवेशियों को जानबूझकर खुला छोड़ा जाता है तो उनके मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करें.
सरकार ने मांग कुछ और समय
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि गौशालाओं, नगर निगम व नगर पालिकाओं के अधिकारियों से आकड़ें एकत्रित किए जा रहे हैं.
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ये पक्ष रखते हुए आंकड़े प्रस्तुत करने और समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की है.