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कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा उच्च वेतनमान, आदेश की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त

दरअसल, हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य ने वर्ष 2016 में याचिका दायर कर उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी. याचिका में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर अन्य राज्य के हाईकोर्ट कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है. इसपर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल, 2017 को अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार के पास यह मामला वर्षों से लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े इस मुद्दे का चार सप्ताह में निराकरण किया जाए. लेकिन आदेश का पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसपर गुरुवार को फिर सुनवाई हुई.

जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई पे-स्केल दिए जाने के पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और मुख्य सचिव को तलब किया है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन के मामले में दिखाई सख्ती (Etv Bharat)

कोर्ट के आदेशों का नहीं हुआ पालन, अवमानना याचिका पर सुनवाई

याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अवमानना याचिका 2018 से लंबित है. अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पारित आदेश के बावजूद भी अभी तक सरकार ने अप्रैल 2017 में दिए आदेश का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि हाईकोर्ट कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग वेतनमान दिया जाए. आदेश का पूर्ण पालन करने के लिए महाधिवक्ता और मुख्य सचिव ने कई बार समय लिया. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि प्रस्ताव कैबिनेट की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था. कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के संबंध में पेश की गई रिपोर्ट भी सरकार की ओर से वापस ले ली गई थी. सरकार की ओर से बताया गया कि प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि मुख्य सचिव को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए. एकलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है.

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भोपाल में अधिवक्ता से मारपीट

भोपाल के एक अधिवक्ता को दूषित खाने की शिकायत करना महंगा पड़ गया. शिकायत को लेकर हुए विवाद के बाद होटल संचालक द्वारा अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट की गई, अधिवक्ता ने उनकी चैन और जेब में रखे 28 हजार रुपए छीनने का भी आरोप लगाया हैं. आरोप हैं कि हबीबगंज पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर उल्टा वकील पर ही मामला दर्ज कर दिया. इससे गुस्साऐं वकीलों ने हबीबगंज थाने का घेराव कर नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया. दर्जनों वकील एफआईआर निरस्त की मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करते रहे. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया उसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ.