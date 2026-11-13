62 साल रहेगी रिटायरमेंट की उम्र, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित, एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का अहम आदेश. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:51 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि सरकार एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण वर्गीकरण नहीं कर सकती. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति आयु (रिटायरमेंट एज) सामान्य के सिद्धांत अनुसार सरकारी कर्मचारियों के समान होना चाहिए.
क्या है रिटायरमेंट उम्र का विवाद?
दरअसल, रीवा स्थित नेत्रहीन व विकलांग महाविद्यालय समिति तोपखाना बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में 60 साल की आयु पूर्ण करने पर 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त किए जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 को जारी अधिसूचना का हवाला दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. वहींस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय व विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था.
सरकारी खजाने से मिलता है वेतन, तो रिटायरमेंट के नियम समान हों
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि सरकारी परिपत्र में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रावधान है. इसी सिद्धांत को सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए. सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है. इसमें केवल सरकारी निगमों और बोर्डों को अपवाद माना गया है, जिन्हें अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी गई है.
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62 साल रहेगी रिटायरमेंट की उम्र
जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी करते हुए उन्हें 62 साल तक सभी लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं. इसके लिए एकलपीठ ने 90 दिनों का समय प्रदान किया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से अपील दायर की गई है. राज्य सरकार किसी वर्ग के भीतर एक और वर्ग नहीं बना सकती. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ सरकार की अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल निर्धारित की है.
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