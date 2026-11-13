ETV Bharat / state

62 साल रहेगी रिटायरमेंट की उम्र, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु पर सुनाया अहम फैसला ( IANS )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि सरकार एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण वर्गीकरण नहीं कर सकती. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति आयु (रिटायरमेंट एज) सामान्य के सिद्धांत अनुसार सरकारी कर्मचारियों के समान होना चाहिए.

क्या है रिटायरमेंट उम्र का विवाद? दरअसल, रीवा स्थित नेत्रहीन व विकलांग महाविद्यालय समिति तोपखाना बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में 60 साल की आयु पूर्ण करने पर 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त किए जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 को जारी अधिसूचना का हवाला दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. वहींस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय व विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था.