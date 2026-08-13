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चार दशक बाद भी ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ जारी? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली निवासी ने ओंकारेश्वर के लिए दायर की याचिका, 4 दशक बीते लेकिन अधिसूचना नहीं हुई जारी, कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को किया तलब. सिद्धार्थ पांड़े की रिपोर्ट.

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हाईकोर्ट ने ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को किया तलब (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:10 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:31 AM IST

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जबलपुर : चार दशक का समय गुजर जाने के बावजूद भी ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में जनहित याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली निवासी ने ओंकारेश्वर के लिए दायर की याचिका

दिल्ली निवासी नरेश चौधरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि नर्मदा सागर (इंदिरा सागर) बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वर्ष 1987 में केंद्र सरकार ने 41,111 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के डायवर्सन की मंजूरी दी थी. वन भूमि के विशाल भूभाग के डायवर्जन और जलमग्न होने से उत्पन्न अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने के लिए वन्य जीव संरक्षण उपाय के रूप में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की रूप रेखा बनाई गई थी. स्वीकारोक्ति देते समय भारत सरकार ने शर्त 9 में इसे शामिल किया था.

4 दशक बीते, अधिसूचना नहीं हुई जारी

याचिका में आगे कहा गया था कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने व राज्य वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद भी ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है. याचिका के अनुसार प्रस्तावित अभयारण्य खंडवा और देवास जिलों में 614.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. इसमें कोई राजस्व गांव भी शामिल नहीं है. यह क्षेत्र रातापानी-खिवनी-ओंकारेश्वर-मऊ-धार-सरदारपुर वन्यजीव कॉरिडोर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. याचिका में कहा गया कि खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों की बढ़ती संख्या और क्षेत्रीय संघर्ष के कारण ओंकारेश्वर क्षेत्र बाघों के सुरक्षित आवागमन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है.

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स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को देना होगा जवाब

याचिका में आगे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने भी अधिसूचना में देरी पर चिंता व्यक्ति की है. याचिका में देरी को मनमाना और असंवैधानिक बताया है. याचिकाकर्ता के तमाम तथ्यों को सुनने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीम मित्तल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड भोपाल को नोटिस जारी किया. वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा इस मामले में जवाब कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है.

Last Updated : August 13, 2026 at 8:31 AM IST

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