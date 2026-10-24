CBI जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों का मामला, हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा पेश करें शिफ्टिंग मॉड्यूल
अपात्र पाए गए कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर करने पेश किया गया था मॉडल, आपत्ति के बाद दोबारा करना होगा पेश. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:10 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नर्सिंग कॉलेज के मामले में फिर सुनवाई हुई. शुक्रवार को जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने शिफ्टिंग मॉड्यूल पेश किया. सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों का उपयुक्त कॉलेज में स्थानांतरण एवं प्रशिक्षण पर ये शिफ्टिंग मॉड्यूल आधारित था. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से शिफ्टिंग मॉड्यूल की व्यावहारिक कमियों पर आपत्ति पेश की गई.
क्या है फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला?
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अधिवक्ता विषाल बघेल ने प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए थे. लंबी जांच के बाद प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाए गए थे. सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेजों भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे. वहीं, हाईकोर्ट ने जांच में अनसूटेबल पाया गए कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे.
शिफ्टिंग मॉड्यूल में बताईं कमियां, कोर्ट ने दिया ये आदेश
याचिका पर शुक्रवार को अपात्र कॉलेज के छात्रों स्थानांतरण के मॉड्यूल की व्यावहारिक कमियों, प्रशिक्षण की पारदर्शिता, छात्रों की पसंद, बुनियादी सुविधाओं, और प्रशिक्षण की लागत का मुद्दा उठाया गया. याचिका में मांग की गई कि छात्रों की पढ़ाई का खर्चा अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात कर वसूला जाना चाहिए. सम्पूर्ण शिफ्टिंग प्रक्रिया छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए. वहीं, याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने कहा है कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो तथा छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और क्लिनिकल ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं किया जाए और दोषी संस्थाओं पर जवाबदेही तय की जा सके.
यह भी पढ़ें-
- लेबर कमिश्नर के पास नहीं हैं ज्यूडिशियल पावर, लेबर कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई : हाईकोर्ट
- यूनियन कार्बाइड के कचरे में अब कितना पारा? कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट
- संजय पाठक की फर्मों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने किया मामले में हस्तक्षेप से इनकार
युगलपीठ ने दोनों पक्ष में अपने प्रस्ताव व आपत्तियां साझा करते हुए नया व संशोधित शिफ्टिंग मॉड्यूल तैयार कर पेश करने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 3 नवम्बर को निर्धारित की गई है.