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CBI जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों का मामला, हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा पेश करें शिफ्टिंग मॉड्यूल

CBI जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों का मामला ( Etv Bharat )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नर्सिंग कॉलेज के मामले में फिर सुनवाई हुई. शुक्रवार को जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने शिफ्टिंग मॉड्यूल पेश किया. सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों का उपयुक्त कॉलेज में स्थानांतरण एवं प्रशिक्षण पर ये शिफ्टिंग मॉड्यूल आधारित था. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से शिफ्टिंग मॉड्यूल की व्यावहारिक कमियों पर आपत्ति पेश की गई.

क्या है फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला? लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अधिवक्ता विषाल बघेल ने प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए थे. लंबी जांच के बाद प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाए गए थे. सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेजों भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे. वहीं, हाईकोर्ट ने जांच में अनसूटेबल पाया गए कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे.