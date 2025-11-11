पिता ने पढ़ाई से रोका तो IAS बनने छोड़ दिया घर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा दखल
घर छोड़कर IAS की तैयारी करने इंदौर में रहने लगी थी युवती, 12वीं के बाद आगे पढ़ने से रोक रहा था पिता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 11:45 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में घर छोड़कर परिवार से दूर रहने लगी एक युवती के मामले में सुनवाई हुई. युवती पिता द्वारा 12वीं के बाद पढ़ाई से रोके जाने के बाद घर छोड़कर चली गई थी. वही इंदौर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर कोचिंग और अपना खर्च निकालने लगी, जिससे आईएएस की तैयारी कर सके. इसी बीच इसके पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करी दी.
12वीं के बाद नहीं पढ़ने देना चाहता था पिता
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने युवती को खोजे जाने के निर्देश दिए. पुलिस ने इंदौर से उसे 10 महीने बाद बरामद किया, तब पता चला कि वह किराए पर रहते हुए एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी है. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवती को पेश किया था और फिर कोर्ट के सामने युवती ने अपनी आपबीती सुनाई. युवती ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बताया कि उसके पिता उसे 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ने देना चाहते थे, जिस वजह से उसने घर छोड़ दिया था.
युवती ने पिता के साथ जाने से किया इनकार
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष पेश होकर युवती ने कहा कि उसके पिता उसकी पढ़ाई रोककर उसकी शादी का दबाव बना रहे थे. इसके लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. परेशान होकर वह घर से निकल गई और इंदौर में एक निजी कंपनी में नौकरी करके अपना खर्च निकालने लगी. वहीं, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग करने लगी. युवती ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि उसे उसके पिता के साथ नहीं भेजा जाए.
कुछ दिन घर पर रहकर देखें, नहीं तो कलेक्टर करेंगे मदद : हाईकोर्ट
वहीं, युवती के पिता ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि फिर बेटी को प्रताड़ित नहीं करेगा, और उसे उसके साथ ही भेजा जाए. जिसके बाद न्यायालय ने युवती को कहा कि वह चार-पांच दिनों तक अभिभावक के साथ रहकर देखे. अगर माहौल बेहतर लगे तो ठीक नहीं तो कलेक्टर को आदेश देंगे कि वह बाहर रहने और पढ़ाई की समुचित व्यवस्था कराएं.
मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां के निवासी एक पिता की ओर से यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी