टाइगर रिजर्व के बीच से हाईवे बनाए जाने को चुनौती, हाईकोर्ट ने NTCA को किया तलब
सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच से फोर लेन हाईवे निर्माण का मामला, हाईकोर्ट ने NHAI से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट, अब NTCA तलब
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 10:16 AM IST
जबलपुर : बैतूल भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग में सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच से फोर लेन निकाले जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. जंगल के बीच से फोरलेन हाईवे निर्माण लाइन के निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में सुनवाई हुई.
हाईवे बनाने एनटीसीए से नहीं ली गई अनुमति?
अमरावती महाराष्ट्र निवासी अद्वैत क्योले की ओर से दायर याचिका में बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-49 में सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच फोरलेन बनाए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि केसला,भौंरा, बरेठा के जंगल से फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर एनटीसीए से अनुमति प्राप्त नहीं की गई. हाईवे बनाने से वाहन चालकों के साथ यहां के वन्य जीवों को जान का खतरा बना रहेगा. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान 1 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट ने NHAI से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट
मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा था कि 19.5 किमी के जंगल में से 10.5 किमी का हिस्सा ऊपर से ले जाने की सिफारिश पहले से की जा चुकी है, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? सड़क किनारे यदि बैरिकेड्स लगा देंगे तो टाइगर सड़क पार कैसे करेंगे? सड़क के नीचे से टाइगर के लिए रास्ता बनाना पूरी तरह अनुचित है. टाइगर का स्वभाव है कि उसे सामने जंगल दिखेगा तभी वह रास्ता पार करेगा. उसके जाने के लिए संकरा रास्ता बना रहे हैं, उससे वह कभी नहीं जाएगा. इसके अलावा टाइगर कभी भी रोड पर आ सकता है जिसके कारण टाइगर के साथ लोगों की जान को खतरा रहेगा. एस टिप्पणी के साथ युगलपीठ ने एनएचएआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे.
यह भी पढ़ें-
- वो बेटी को दूसरे राज्य में बेच देंगे, पिता की गुहार के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
- हैदराबादी घोड़ों के लिए मध्य प्रदेश में डेयरी बनी अस्तबल, हाईकोर्ट ने पूछा घोड़े किसे और कब बेचे?
NHAI ने पेश की रिपोर्ट, NTCA को किया गया तलब
हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को एनएचएआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. एनएचएआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसपर आपत्ति जाहिर करने के लिए तलब किया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पक्ष रखा.