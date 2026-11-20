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नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शिफ्टिंग मॉड्यूल को मिली अंतरिम मंजूरी

नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत ( Etv Bharat )

जबलपुर : सीबीआई की जांच में अप्रात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को उपयुक्त कॉलेजों में शिफ्टिंग करने के मॉड्यूल को अंतरिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा है कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है. कोर्ट ने कहा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

क्या है अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का मामला? दरअसल, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेज मामले में याचिका दायर की थी. याचिका में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया है. आरोप थे कि आधारभूत संरचना व आवश्यक नियमों का पालन नहीं करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दी थी, जिसमें थे सीबीआई ने प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में से केवल 156 कॉलेज सूटेबल पाए थे.