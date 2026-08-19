दुष्कर्म मामले में आपसी समझौता और शादी, विशेष मामले में हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्यवाही
दुष्कर्म के बाद पीड़िता और आरोपी ने की शादी, हाईकोर्ट में खुद की आपराधिक मामला रद्द करने की मांग, कोर्ट ने सुनाया फैसला. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:21 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के बाद शादी किए जाने और एफआईआर रद्द करने के मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने एफआईआर निरस्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन दिया था. पीड़िता की तरफ से दायर आवेदन में कहा गया था कि दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया है और दोनों ने विवाह भी कर लिया है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई की.
दुष्कर्म के बाद शादी का मामला
दरअसल, ये पूरा मामला सिवनी का है. यहां रहने वाले एक युवक पर एक युवती द्वारा थाना धनौरा में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसपर सुनवाई चल रही थी. इसी बीच आरोपी युवक ने दुष्कर्म के प्रकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़िता की तरफ से भी आवेदन पेश करते हुए उसके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त किये जाने को अनुरोध किया गया. पीड़िता की ओर से पेश किए गए आवेदन में कहा गया था कि दोनों ने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है और दोनों ने 28 अप्रैल 2026 को सहमति से शादी कर ली है.
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पीड़िता ने आगे कहा कि वे दोनों अब पति-पत्नी के रूप में शांति से साथ रह रहे हैं इसलिए, आपराधिक कार्रवाई जारी नहीं रखी जानी चाहिए. पीड़िता के एडवोकेट ने भी कोर्ट के सामने तर्क रखा कि अब कार्रवाई जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.
कोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्यवाही
सभी तथ्यों को सुनने के बाद जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर के आरोप से संकेत मिलते हैं कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से परिचित थे. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कार्यवाही के दौरान उन्होंने शादी कर ली और अब शांति से साथ रह रहे हैं. शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से समझौता किया है और कहा है कि वह आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है. विशेष तथ्यों को देखते हुए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से दोनों के व्यवस्थित वैवाहिक जीवन में अनावश्यक रूप से खलल पड़ेगा. ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश जारी किए जाते हैं.