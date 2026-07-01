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छिंदवाड़ा जहरीले कफ सिरप कांड के दो आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने सशर्त दिया जमानत का लाभ

जहरीले सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की हुई थी मौत, दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मामले में बनाया गया था आरोपी.

Chhindwara Cough Syrup Case Update
छिंदवाड़ा जहरीले कफ सिरप कांड के दो आरोपियों को जमानत (सांकेतिक तस्वीर) (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 6:51 AM IST

2 Min Read
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जबलपुर : छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड के दो आरोपियों को जमानत मिल गई है. आरोपी बनाए गए दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है. हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.

जहरीले सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की हुई थी मौत

दरअसल, छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के सेवन के कारण 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में आरोपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा और शैलेश सिंह पांड्या की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. जमानत आवेदन में कहा गया था कि उन्हें कफ सिरप में किसी प्रकार की मिलावट या खराबी की जानकारी नहीं थी. वह कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आर्डर मिलने पर कंपनी को सप्लाई का ऑर्डर देते थे और उनका जहरीले कफ सिरप के निर्माण से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है.

CHHINDWARA COUGH SYRUP KAND UPDATE
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बैंच में हुई मामले की सुनवाई (Etv Bharat)

याचिका में आगे कहा गया कि दवा के भंडारण, वितरण या नष्ट करने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी. आवेदक सतीश वर्मा अक्टूबर 2025 और शैलेश सिंह पांड्या नवम्बर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थे, जिसके बाद दोनों ने जमानत याचिका दायर की.

सरकार ने किया जमानत का विरोध

जमानत याचिका में आगे कहा कि छिंदवाड़ा जहरीले सिरप कांड में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष चालान भी पेश कर था और न्यायालय में प्रकरण लंबित है, और उसकी सुनवाई में समय लग सकता है. वहीं, सरकार की ओर से जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए कहा गया कि विवादित कफ सीरप के प्रचार-प्रसार, आपूर्ति तंत्र व चिकित्सकों तक प्रिस्क्रिप्शन नेटवर्क विकसित करने में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की भूमिका है. मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी और फार्मा कंपनी के बीच आवेदक (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते थे. जांच में आवेदक के खिलाफ कई अहम सबूत हैं.

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हालांकि, एकलपीठ ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करने के बाद दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान की है. विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतिक्षित है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की

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