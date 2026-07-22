इंदौर गैस पाइपलाइन विस्फोट में पार्षद भी आरोपी, हाईकोर्ट में एसीपी ने दी जानकारी
अवंतिका गैस पाइप लाइन विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गम्भीर, कोर्ट के निर्देश पर उपस्थित हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 9:24 AM IST
इंदौर : विजयनगर क्षेत्र में पिछले दिनों अवंतिका गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो जाने के कारण कई लोग घायल हो गए थे. वहीं इस पूरे मामले में एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बैंच में दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में स्थानी पार्षद को आरोपी बनाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पिछले दिनों बोरिंग होने के दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया था. ये बोरिंग स्थानीय पार्षद द्वारा कराई जा रही थी. इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से एक युवती के गंभीर रूप से घायल होने के बाद कोर्ट के निर्देश पर अहमदाबाद भेजा गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट रितेश ईरानी की ओर से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई, जिस पर एक बार फिर हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में सुनवाई हुई.
कोर्ट ने दिए थे एसीपी को उपस्थित होने के निर्देश
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए एसीपी द्वारा कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है. इसके पहले पिछली सुनवाई में एसीपी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे. एसीपी ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मामले की स्टेट रिपोर्ट पेश की. इसपर कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिए कि उचित कार्रवाई की जाए, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज उचित स्तर पर किया जाए, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
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एडवोकेट रितेश ईरानी ने बताया, '' इस मामले में इंदौर के विजयनगर एसीपी ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. जांच के दौरान स्थानीय पार्षद को भी दोषी माना गया, जिसके बाद उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में उच्च स्तर पर जांच कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आने वाले दिनों में इस पूरे ही मामले में कोर्ट एक बार फिर सुनवाई होगी.