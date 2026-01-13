ETV Bharat / state

सिरसा की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कार चालकों में जमकर मारपीट, तलवार से किया हमला, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े

सिरसा में कार चालकों में जमकर मारपीट हुई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया.

SWORD ATTACK IN SIRSA
सिरसा की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026 at 2:37 PM IST

सिरसा: सिरसा शहर के जगदेव सिंह चौक पर कल देर शाम कार चालकों के बीच हुई मामूली कहासुनी अचानक बड़े विवाद में बदल गई. दरअसल, शहर के सरकुलर रोड पर दो कारों का साइड का शीशा टकरा गया था. इसके बाद चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से चला गया. कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां जगदेव सिंह चौक पर आमने-सामने आ गईं और विवाद और बढ़ गया.

तलवार से किया हमला: बात इतनी बढ़ गई कि एक सिख युवक ने अपनी गाड़ी से तलवार निकालकर दूसरी कार के दो युवकों पर हमला कर दिया. इस दौरान उसने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए. सड़कों पर तीनों युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और बाजार में भीड़ जमा हो गई.

गाड़ियों के शीशे भी तोड़े (Etv Bharat)

दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट: घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. तीनों युवक इस झगड़े में घायल भी हुए. मारपीट इतनी हिंसक थी कि सड़क पर करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा. घटना पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पूरा घटनाक्रम स्पष्ट दिखाई दिया.

कार चालकों में जमकर मारपीट (Etv Bharat)

जानें क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी: इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी छिंदा सिंह ने कहा कि “दोनों कार चालकों में विवाद बढ़ गया इसके बाद एक सिख युवक ने तलवार से दूसरे कार चालक पर हमला कर दिया. फिर दूसरी गाड़ी में बैठे युवकों ने भी उसका मुकाबला किया. इस झगड़े में दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए.” वहीं, प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, दोनों कार चालकों में विवाद बढ़ने पर एक सिख युवक तलवार से दूसरे कार चालक पर हमला कर दिया. दोनों में काफी देर तक मारपीट हुई."

पुलिस की कार्रवाई: इधर, घटना की जानकारी मिलने पर सिरसा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया. तीनों युवकों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी युवकों से पूछताछ जारी है.

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत: इधर, घटना के कारण इलाके में काफी देर तक दहशत का माहौल रहा. स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाया और आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई.

