सिरसा की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कार चालकों में जमकर मारपीट, तलवार से किया हमला, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े

सिरसा: सिरसा शहर के जगदेव सिंह चौक पर कल देर शाम कार चालकों के बीच हुई मामूली कहासुनी अचानक बड़े विवाद में बदल गई. दरअसल, शहर के सरकुलर रोड पर दो कारों का साइड का शीशा टकरा गया था. इसके बाद चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से चला गया. कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां जगदेव सिंह चौक पर आमने-सामने आ गईं और विवाद और बढ़ गया. तलवार से किया हमला: बात इतनी बढ़ गई कि एक सिख युवक ने अपनी गाड़ी से तलवार निकालकर दूसरी कार के दो युवकों पर हमला कर दिया. इस दौरान उसने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए. सड़कों पर तीनों युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और बाजार में भीड़ जमा हो गई. गाड़ियों के शीशे भी तोड़े (Etv Bharat) दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट: घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. तीनों युवक इस झगड़े में घायल भी हुए. मारपीट इतनी हिंसक थी कि सड़क पर करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा. घटना पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पूरा घटनाक्रम स्पष्ट दिखाई दिया.