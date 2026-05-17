बिलासपुर सिम्स अस्पताल में कथित हिंदू नेता का हाईवोल्टेज हंगामा, NICU के बाहर गार्ड से की हाथापाई
सिम्स के एमएस डॉ.लखन सिंह ने कहा, प्रबंधन पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर रहा है. संबंधित थाना में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 10:11 AM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में कथित हिंदू नेता ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के दौरान NICU के बाहर तैनात गार्ड ने जब शोर मचाने से मना किया तो आरोपी नेता भड़क गया. आरोपी है कि इस दौरान उसमें वहां तैनात गार्ड के साथ झूमाझटकी भी की. कथित हिंदू नेता के हंगामा और हाथापायी करने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. घटना शुक्रवार के दिन की है. आरोप है कि कथित हिंदू नेता रामसिंह ठाकुर अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से उलझ गया. सिम्स प्रबंधन पूरे मामले में गंभीर है.
नेता का हाईवोल्टेज हंगामा
जानकारी के अनुसार, रामसिंह ठाकुर अस्पताल के संवेदनशील NICU क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. तभी वहां पर ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बाद वो भड़क गया. आरोप है कि इस दौरान उसने गार्डों के साथ धक्का-मुक्की की और महिला नर्सों और बाकी स्टाफ के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी भी दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, NICU के बाहर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन और स्टाफ भी इस घटना से सहमे नजर आए. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया जिसमें पूरी हरकत रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है.
अस्पताल एक संवेदनशील स्थान है, जहां मरीजों की सुरक्षा और उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम इस तरह हंगामा खड़ा करने वालों के खिलाफ हैं और ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं: डॉ लाखन सिंह, एमएस सिम्स
पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी
सिम्स के एमएस डॉ.लखन सिंह ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर रहा है. संबंधित थाना में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल परिसर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद अस्पताल स्टाफ में नाराजगी का माहौल है. कर्मचारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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