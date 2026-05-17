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बिलासपुर सिम्स अस्पताल में कथित हिंदू नेता का हाईवोल्टेज हंगामा, NICU के बाहर गार्ड से की हाथापाई

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में कथित हिंदू नेता ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के दौरान NICU के बाहर तैनात गार्ड ने जब शोर मचाने से मना किया तो आरोपी नेता भड़क गया. आरोपी है कि इस दौरान उसमें वहां तैनात गार्ड के साथ झूमाझटकी भी की. कथित हिंदू नेता के हंगामा और हाथापायी करने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. घटना शुक्रवार के दिन की है. आरोप है कि कथित हिंदू नेता रामसिंह ठाकुर अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से उलझ गया. सिम्स प्रबंधन पूरे मामले में गंभीर है.

नेता का हाईवोल्टेज हंगामा

जानकारी के अनुसार, रामसिंह ठाकुर अस्पताल के संवेदनशील NICU क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. तभी वहां पर ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बाद वो भड़क गया. आरोप है कि इस दौरान उसने गार्डों के साथ धक्का-मुक्की की और महिला नर्सों और बाकी स्टाफ के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी भी दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, NICU के बाहर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन और स्टाफ भी इस घटना से सहमे नजर आए. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया जिसमें पूरी हरकत रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है.