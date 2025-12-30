ETV Bharat / state

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिरी हाई वोल्टेज बिजली लाइन; युवक की मौत, एक हाथ कटकर हो गया अलग, वाहन में लगी आग

बहराइच के मूर्तिहा इलाके की घटना, पुलिस ने बंद कराई बिजली सप्लाई, कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई.

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत.
हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:53 PM IST

बहराइच : ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाईटेंशन बिजली लाइन गिरने से चालक की मौत हो गई. करंट की चपेट में आकर एक हाथ भी कटकर अलग हो गया. ट्रैक्टर का आगे का एक पहिया भी जल गया. घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कराई.

मूर्तिहा थाना क्षेत्र के नौबना गांव में अमित (35) रहता था. उसने खुद की ट्रैक्टर-टॉली ले रखी थी. वह इससे मिट्टी आदि गिराकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. अभी उसकी शादी नहीं हुई थी.

मंगलवार की सुबह वह ट्रैक्टर-ट्रॉली से मिट्टी गिराकर गांव के रास्ते से होकर लौट रहा था. इस दौरान रास्ते में 11 हजार वोल्टेज की लाइन टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गई. करंट की चपेट में आकर अमित गंभीर रूप से झुलस गया. उसका दायां हाथ भी कटकर अलग हो गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

ट्रैक्टर के आगे के बाएं पहिए में भी आग लग गई. घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बिजली विभाग को जानकारी देकर सप्लाई बंद कराई. इसके बाद युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कोतवाल मूर्तिहा राम नरेश यादव ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ?. इसकी जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी.

वहीं घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में जगह-जगह हाईटेंशन लाइन काफी नीचे लटक रही है. कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया.

