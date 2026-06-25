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नोएडा: जिम्स अस्पताल में आधी रात का 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा, 10 दिन से धरने पर बैठे 700 कर्मचारियों पर एक्शन

जिम्स अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 15 जून से अस्पताल में दिन-रात धरना दे रहे थे.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी जिम्स (GIMS) अस्पताल में पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे करीब 700 आउटसोर्स कर्मचारियों को बुधवार/ गुरुवार रात पुलिस ने बल प्रयोग कर धरना स्थल से हटा दिया. इस कार्रवाई के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हुआ, जिसमें कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर है. जहां एक तरफ कर्मचारी पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

जिम्स अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बीते 15 जून से अस्पताल के ओपीडी पर्ची हॉल में दिन-रात धरना दे रहे थे. कर्मचारियों का आरोप है कि बुधवार रात करीब 8 बजे कासना कोतवाली पुलिस बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंची और उन्हें जबरन खदेड़ना शुरू कर दिया. इस दौरान हुए लाठीचार्ज में कई महिला और पुरुष कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती कराना पड़ा. कर्मचारियों के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे उन्हें बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया.

डॉ. राकेश गुप्ता --- निदेशक जिम्स (ETV Bharat)

अस्पताल में आधी रात का 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा

इन गंभीर आरोपों के बीच, राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान (जिम्स) के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने एक वीडियो बयान जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है. उन्होंने लाठीचार्ज के दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया है. उनका कहना है कि जिम्स अस्पताल में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है. जो कर्मचारी 15 जून से धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उन्हें अस्पताल के अंदर ही दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, ताकि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो. सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर लाठीचार्ज और चोट लगने के जो वीडियो या खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं. यह संस्थान को बदनाम करने की कोशिश है.

धरने पर बैठे 700 कर्मचारियों पर एक्शन

इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग का पक्ष सामने रखा है. पुलिस का कहना है कि चिकित्सा सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए कर्मचारियों से स्वेच्छा से दूसरी जगह जाने का अनुरोध किया गया था. इस दौरान कुछ बाहरी तत्वों और कर्मचारियों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मामूली बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाया गया. पुलिस ने भी मारपीट और लाठीचार्ज के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है.

फिलहाल अस्पताल प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और चिकित्सा सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. लेकिन कर्मचारियों के घायल होने और आईसीयू में भर्ती होने के आरोपों ने इस मामले को तूल दे दिया है. अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन और आंदोलनकारी कर्मचारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या यह गतिरोध आगे भी जारी रहेगा.

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