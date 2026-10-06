पानीपत में खाकी को मारा थप्पड़, शराबी युवक को पुलिसकर्मी ने भी जड़ा तमाचा, वीडियो वायरल
हरियाणा के पानीपत में पुलिसकर्मी और शराबी बाइक चालक के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है.
Published : October 6, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:09 PM IST
पानीपत : शहर के संजय चौक पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मंगलवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब बिना नंबर प्लेट बाइक चला रहे एक युवक और ASI के बीच कहासुनी के बाद थप्पड़बाजी हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने ASI की शिकायत पर युवक के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है.
पुलिसकर्मी के साथ की बदतमीजी : डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की टीम संजय चौक पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर रही थी. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट बाइक लेकर पहुंचे युवक को पुलिस ने रोक लिया. पुलिस के अनुसार, युवक के मुंह से शराब की गंध आ रही थी. ASI पवन कुमार ने उसे एल्कोसेंसर से जांच कराने के लिए कहा, लेकिन युवक ने जांच कराने से इनकार कर दिया और पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार व गाली-गलौज शुरू कर दी.
थप्पड़ मारे गए : डीएसपी के अनुसार, कहासुनी बढ़ने पर युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की और सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली. घटना के दौरान ASI द्वारा युवक को थप्पड़ मारने और युवक द्वारा भी ASI को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने युवक की पहचान असलम निवासी विद्यानंद कॉलोनी के रूप में बताई है.
बाइक भी जांच के दायरे में : पुलिस के मुताबिक बिना नंबर प्लेट होने के कारण बाइक भी जांच के दायरे में है. पुलिस यह पता लगा रही है कि बाइक किसके नाम पर है और कहीं चोरी की तो नहीं है. इसके अलावा युवक का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. डीएसपी ने कहा कि जांच के दौरान सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा.
ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में थप्पड़ के बाद भड़का विवाद, सहकर्मी ने कैंची से वार कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें - दिल्ली के थप्पड़ विवाद की चंडीगढ़ में गूंज, सेक्टर-34 में AAP का प्रदर्शन, बोले- "सड़क निर्माण की जांच कराए सरकार"
ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर से मारपीट, बाल पकड़कर थप्पड़ मारे, पार्षद के परिचित पर आरोप