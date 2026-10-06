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पानीपत में खाकी को मारा थप्पड़, शराबी युवक को पुलिसकर्मी ने भी जड़ा तमाचा, वीडियो वायरल

पानीपत में खाकी को मारा थप्पड़ ( ETV Bharat )

पानीपत : शहर के संजय चौक पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मंगलवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब बिना नंबर प्लेट बाइक चला रहे एक युवक और ASI के बीच कहासुनी के बाद थप्पड़बाजी हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने ASI की शिकायत पर युवक के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है.