परिजनों ने VIP एरिया से लड़की का किया अपहरण, पुलिस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा एसपी ऑफिस के बाहर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने आई एक युवती का उनके परिजनों ने अपहरण कर लिया. इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर भी लड़की के परिजनों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने लड़की के परिजनों को डिटेन कर लिया है. पूरा मामला बुधवार शाम का है.

भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि मामला सामने आते ही तुरंत शहर में नाकाबंदी करवाते हुए गाड़ी चालक और लड़की को डिटेन कर लिया है. लड़की के माता-पिता को भी कोतवाली थाने बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस कर्मियों पर जो गाड़ी चढ़ाने का कोशिश की है, इस मामले में चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा.