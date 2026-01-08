परिजनों ने VIP एरिया से लड़की का किया अपहरण, पुलिस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश
शहर में नाकाबंदी करवाते हुए गाड़ी चालक और लड़की को डिटेन कर लिया है.
Published : January 8, 2026 at 9:42 AM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा एसपी ऑफिस के बाहर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने आई एक युवती का उनके परिजनों ने अपहरण कर लिया. इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर भी लड़की के परिजनों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने लड़की के परिजनों को डिटेन कर लिया है. पूरा मामला बुधवार शाम का है.
भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि मामला सामने आते ही तुरंत शहर में नाकाबंदी करवाते हुए गाड़ी चालक और लड़की को डिटेन कर लिया है. लड़की के माता-पिता को भी कोतवाली थाने बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस कर्मियों पर जो गाड़ी चढ़ाने का कोशिश की है, इस मामले में चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
ये था मामला : बुधवार शाम एसपी ऑफिस में प्रेम विवाह के बाद बयान दर्ज कराने आई लड़की का उसके परिजनों ने अपहरण कर लिया. अचानक हुए घटनाक्रम के बाद एसपी ऑफिस वीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया, जहां एसपी ऑफिस के परिवाद शाखा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बदमाशों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. बाद में उच्च अधिकारियों को सूचना देने पर नाकाबंदी करवाई गई.