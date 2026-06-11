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गुरुग्राम में लाठी-डंडों से हमले के बाद सिख ड्राइवर ने निकाली तलवार, लहराते हुए हमलावरों के पीछे दौड़ा

हरियाणा के गुरुग्राम में कैंटर और निजी बस की टक्कर के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

High voltage drama in Gurugram following a collision between a Canter truck and a bus
गुरुग्राम में लाठी-डंडों से हमले के बाद सिख ड्राइवर ने निकाली तलवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 7:39 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के फर्रुखनगर में रोडरेज के बाद हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. झज्जर गेट के पास एक कैंटर और निजी बस की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट से नाराज सिख ड्राइवर तलवार लेकर हमलावरों के पीछे दौड़ पड़ा. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लाठी-डंडों से हमला : जानकारी के अनुसार, फर्रुखनगर के झज्जर गेट के पास एक कैंटर और निजी बस के बीच टक्कर हो गई. हादसे में बस का शीशा टूट गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि बस चालक, कंडक्टर और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों ने सिख चालक के साथ मारपीट की. इस दौरान लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि खुद पर हुए हमले से गुस्साए सिख चालक ने पहले अपनी कृपाण निकाली और बाद में कैंटर से तलवार निकाल ली.

गुरुग्राम में लाठी-डंडों से हमले के बाद सिख ड्राइवर ने निकाली तलवार (ETV Bharat)

सिख ड्राइवर ने निकाली तलवार : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिख चालक "बोले सो निहाल, सत श्री अकाल" का जयकारा लगाते हुए कथित हमलावरों के पीछे दौड़ पड़ा. तलवार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग इधर-उधर भागने लगे. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद आपसी सहमति से समझौता हो गया, जिसके चलते मामले को रफा-दफा कर दिया गया.

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