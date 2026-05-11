गाय चोरी के विरोध में टंकी पर चढ़ीं तीन महिलाएं, गाय ढूंढकर लाने की मांग लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा
बताया जा रहा है कि गाय चोरी और पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद से नाराज होकर महिलाओं ने यह कदम उठाया.
Published : May 11, 2026 at 3:00 PM IST
भरतपुर: गाय चोरी के विरोध में सोमवार को हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. गाय ढूंढकर लाने की मांग को लेकर तीन महिलाएं मथुरा गेट थाना क्षेत्र में पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गईं. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा महिलाओं को समझाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि गाय चोरी और पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद से नाराज होकर महिलाओं ने यह कदम उठाया. करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद महिलाओं को टंकी से नीचे उतार लिया गया है.
मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि मामला 5 मई का बताया जा रहा है. दोनों पक्ष सूरजमल नगर क्षेत्र के निवासी हैं. गाय बांधने को लेकर मीणा और ठाकुर परिवार के बीच पहले विवाद था. विवाद बाद में पत्थरबाजी और झगड़े तक पहुंच गया. इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसकी जांच एससी-एसटी सेल के अधिकारी रामराज कर रहे हैं.
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थानाधिकारी हरलाल ने बताया कि सोमवार को अचानक तीन महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं. गाय को ढूंढकर लाने तथा कार्रवाई की मांग करने लगीं. महिलाओं से लगातार बातचीत की जा रही है. उनके रिश्तेदारों और परिजनों की मदद से भी उन्हें समझाने का प्रयास किया गया. परिजन मंजू ने बताया कि गाय चोरी होनी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. मजबूरन महिलाओं को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है. हमारी गाय ढूंढकर दिलाई जाए. महिलाओं के टंकी पर चढ़ने की सूचना के तुरंत बाद पुलिस जाप्ता और सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया गया. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को घेर लिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. मौके पर मौजूद रिश्तेदार महिला ने बताया कि टंकी पर चढ़ी महिलाओं में सूरजमल नगर निवासी अंजलि, गौरी और रेखा शामिल हैं. तीनों महिलाओं को करीब तीन घंटे की समझाइश के बाद टंकी से नीचे उतार लिया गया है.
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