ETV Bharat / state

आंवला में हाई वोल्टेज ड्रामा, नाबालिग प्रेमिका के लिए टॉवर पर चढ़ा युवक, घंटों चला हंगामा

नाबालिग के लिए आंवला में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा. ( ईटीवी भारत )

बरेली: आंवला क्षेत्र में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बुलाने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. युवक ने साफ कह दिया कि जब तक उसकी प्रेमिका मौके पर नहीं पहुंचेगी, वह नीचे नहीं उतरेगा. मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 24 वर्षीय युवक अचानक टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया. नाबालिग प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा युवक. (ETV Bharat)