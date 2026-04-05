आंवला में हाई वोल्टेज ड्रामा, नाबालिग प्रेमिका के लिए टॉवर पर चढ़ा युवक, घंटों चला हंगामा
युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बुलाने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 3:30 PM IST
बरेली: आंवला क्षेत्र में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बुलाने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. युवक ने साफ कह दिया कि जब तक उसकी प्रेमिका मौके पर नहीं पहुंचेगी, वह नीचे नहीं उतरेगा.
मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 24 वर्षीय युवक अचानक टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया.
पुलिसकर्मियों ने युवक को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. करीब कई घंटों तक चले इस ड्रामे के दौरान लोगों की सांसें थमी रहीं. काफी मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली.
थाना अलीगंज के एसआई नेपाल सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज है. उन्होंने कहा कि युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने युवक की इस हरकत को खतरनाक बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.