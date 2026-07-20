ETV Bharat / state

जंतर-मंतर कूच से पहले सोनीपत में हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस को चकमा देकर दिल्ली रवाना हुए आप नेता

पुलिस कार्रवाई का विरोध: हंगामे के दौरान आप नेता विमल किशोर ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि, "तुम्हारा नाम लेकर मरूंगा." उनके इस बयान के बाद माहौल और गर्म हो गया. कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए "गुंडागर्दी नहीं चलेगी" के नारे लगाए और कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया.

सोनीपत: सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर-मंतर कूच से पहले सोनीपत रेलवे स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के नेता विमल किशोर और पुलिस के बीच हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे आप कार्यकर्ताओं को रोकने और डिटेन करने पहुंची पुलिस का पार्टी नेताओं ने विरोध किया. इस दौरान स्टेशन परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

पुलिस को चकमा देकर ट्रेन में हुए सवार: हंगामे के बीच आप नेता विमल किशोर पुलिस को चकमा देकर ट्रेन में सवार हो गए और अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सोनम वांगचुक के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं. पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश के कारण रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लगाए आरोप: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अलग-अलग समूहों में दिल्ली जा रहे हैं ताकि पुलिस उन्हें रोक न सके. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि, "सरकार की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी आवाज उठाएंगे. हम सोनम वांगचुक के समर्थन के साथ-साथ पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं. हमारी लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील है."

कुंडली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी: इधर, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नेशनल हाईवे-44 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिल्ली जाने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है. एसीपी मलकीत सिंह ने कहा कि, "ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील है कि जांच के दौरान पुलिस का सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं."

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर खाप का अल्टीमेटम, बोले- "मांगें नहीं मानीं तो आज लाखों, कल करोड़ों लोग पहुंचेंगे दिल्ली"