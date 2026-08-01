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लखनऊ के हजरतगंज में आगरा की महिला का हाई-वोल्टेज ड्रामा: जीआरपी कर्मियों की शिकायत लेकर टावर पर चढ़ी

सीएम से गुहार लगाने लखनऊ आई महिला मोबाइल टावर पर क्यों चढ़ी?

लखनऊ के वीआईपी इलाके में अफरा-तफरी
लखनऊ के वीआईपी इलाके में अफरा-तफरी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:46 AM IST

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लखनऊ: राजधानी में शनिवार सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला हजरतगंज के पार्क रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाने लगी. महिला को टावर पर चढ़ा देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई. काफी मशक्कत के बाद महिला को टावर से उतारा गया.

जीआरपी की शिकायत लेकर पहुंची थी: मूल रूप से आगरा की रहने वाली महिला ने बताया कि वह आगरा के जीआरपी पुलिस कर्मियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करने लखनऊ पहुंची थी. इसी बीच वह हजरतगंज के पार्क रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई और मोबाइल टावर के स्टील प्लेटफार्म पर बैठकर चिल्लाने लगी. पुलिस और फायर टीम की मदद से महिला को नीचे उतारा गया और महिला को पूछताछ के लिए हजरतगंज थाने लाया गया.

टावर पर से उतारी गई महिला आगरा के रहने वाली है. पुलिस की शिकायत लेकर लखनऊ पहुंची थी, अपनी मांगों को लेकर वह टावर पर चढ़ गई. जिसे समझाकर नीचे उतार लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.- रजनीश वर्मा, एसीपी, हजरतगंज


जीआरपी पर आरोप: महिला के मुताबिक, उसे आगरा में रातभर बंधकर बनाकर रखा गया.महिला इस दौरान प्रताड़ना का भी आरोप लगाया. वो न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी.


26 जुलाई को अपने बेटे के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी. अपने बेटे को पानी लाने के लिए भेजा. स्टेशन पर मौजूद जीआरपी कर्मियों ने बेटे को पकड़ लिया. जब मुझे जानकारी मिली तो मैं उनके पास गई. चोरी का आरोप लगाकर मुझे और मेरे बेटे को मारा पीटा, मेरे पास रखे 2000 रुपए छीन लिए. मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और चोरी का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दी. - पीड़ित महिला


वीआईपी इलाके में महिला के हाईवोल्टेज ड्रामा से अफरा-तफरी मच गई. काफी देर तक प्रशासनिक अमला भी महिला की वजह से परेशान दिखा.

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