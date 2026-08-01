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लखनऊ के हजरतगंज में आगरा की महिला का हाई-वोल्टेज ड्रामा: जीआरपी कर्मियों की शिकायत लेकर टावर पर चढ़ी

लखनऊ: राजधानी में शनिवार सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला हजरतगंज के पार्क रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाने लगी. महिला को टावर पर चढ़ा देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई. काफी मशक्कत के बाद महिला को टावर से उतारा गया.

जीआरपी की शिकायत लेकर पहुंची थी: मूल रूप से आगरा की रहने वाली महिला ने बताया कि वह आगरा के जीआरपी पुलिस कर्मियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करने लखनऊ पहुंची थी. इसी बीच वह हजरतगंज के पार्क रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई और मोबाइल टावर के स्टील प्लेटफार्म पर बैठकर चिल्लाने लगी. पुलिस और फायर टीम की मदद से महिला को नीचे उतारा गया और महिला को पूछताछ के लिए हजरतगंज थाने लाया गया.