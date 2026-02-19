ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बिजली का हाइटेंशन तार गिरा, दो लोगों की जलकर मौत

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है जहां बिजली का हाइटेंशन तार टूटने से दो युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गयी. हादसा उस वक्त हुआ जब यह दोनों युवक गुरुवार की सुबह टहलने के लिए जा रहे थे. स्पार्किंग के बाद अचानक तार टूटने से इन दोनों युवकों में आग लग गयी.

हादसे में दोनों युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गयी. गुस्साए ग्रामीणों ने शव को नहीं उठने दिया. उपजिलाधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया इसके बाद ग्रामीण शांत हुए. मामला एका थाना क्षेत्र के गांव रुहसी पट्टी का है.

तार टूट कर युवकों पर गिरा: यहां रहने वाले अशोक कुमार का पुत्र प्रदीप और जगदीश का पुत्र भूपेंद्र गुरुवार की सुबह टहलने के लिए निकले थे. रास्ते मे 11 हजार वोल्ट का बिजली का एक तार टूट कर इन युवकों के ऊपर गिर गया. इससे इन्हें न केवल जोरदार करंट लगा, बल्कि उनके कपड़ों में आग लग गयी. यह दोनों युवक जिंदा जल गए. ग्रामीणों ने बिजली विभाग को जानकारी दी और लाइट कटवाई.

ग्रामीणों ने की मुआवजा देने की मांग: दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण उत्तेजित हो गए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव को नही उठने दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि तार काफी समय से जर्जर थे, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया था.