फिरोजाबाद में बिजली का हाइटेंशन तार गिरा, दो लोगों की जलकर मौत

एका थाना प्रभारी संजुल पांडेय ने बताया कि बिजली का हाइटेंशन तार टूटने से दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रदीप और भूपेंद्र की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है जहां बिजली का हाइटेंशन तार टूटने से दो युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गयी. हादसा उस वक्त हुआ जब यह दोनों युवक गुरुवार की सुबह टहलने के लिए जा रहे थे. स्पार्किंग के बाद अचानक तार टूटने से इन दोनों युवकों में आग लग गयी.

हादसे में दोनों युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गयी. गुस्साए ग्रामीणों ने शव को नहीं उठने दिया. उपजिलाधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया इसके बाद ग्रामीण शांत हुए. मामला एका थाना क्षेत्र के गांव रुहसी पट्टी का है.

तार टूट कर युवकों पर गिरा: यहां रहने वाले अशोक कुमार का पुत्र प्रदीप और जगदीश का पुत्र भूपेंद्र गुरुवार की सुबह टहलने के लिए निकले थे. रास्ते मे 11 हजार वोल्ट का बिजली का एक तार टूट कर इन युवकों के ऊपर गिर गया. इससे इन्हें न केवल जोरदार करंट लगा, बल्कि उनके कपड़ों में आग लग गयी. यह दोनों युवक जिंदा जल गए. ग्रामीणों ने बिजली विभाग को जानकारी दी और लाइट कटवाई.

ग्रामीणों ने की मुआवजा देने की मांग: दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण उत्तेजित हो गए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव को नही उठने दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि तार काफी समय से जर्जर थे, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया था.

एसडीएम ने दिया मदद का आश्वासन: एसडीएम न्यायिक जसराना अब्बास नकवी और तहसीलदार रवीश कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया. एसडीएम अब्बास नकवी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आवश्वासन दिया. एका थाना प्रभारी संजुल पांडेय ने बताया कि एसडीएम जसराना ने पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख रुपये सरकार और पांच-पांच लाख रुपये बिजली विभाग की तरफ से दिलाने का आश्वासन दिया है.

साथ ही ग्राम प्रधान से ग्राम सभा की पांच बीघा जमीन को पीड़ित परिवार को देने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के लिए कहा है. गांव से 11 हजार की लाइन को भी शिफ्ट करने का भी आश्वासन दिया है.

