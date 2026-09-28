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लापरवाही की हद! बिजली की तारों से खतरा, दांव पर 350 से अधिक बच्चों का भविष्य

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनेड के स्कूल परिसर के साथ महज चार से पांच फीट की दूरी से बिजली की तारें गुजर रही हैं. स्कूल में 350 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे में स्कूल प्रांगण के बिल्कुल साथ से गुजर रही बिजली की तारें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं. स्कूल प्रशासन का कहना है कि, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई बार बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.

स्कूल प्रशासन का कहना है कि, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनेड के स्कूल प्रांगण के साथ बिजली की तारें गुजर रही हैं. इन तारों और स्कूल परिसर के बीच दूरी इतनी कम है कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-बड़े विद्यार्थियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है. स्कूल में रोजाना सैकड़ों बच्चे पहुंचते हैं. बच्चे स्कूल प्रांगण में खेलते हैं, प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं और अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं. ऐसे में परिसर के नजदीक से गुजर रही बिजली की तारों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में भी चिंता होना स्वाभाविक है.

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनेड में 350 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं. स्कूल में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं तक के विद्यार्थी मौजूद रहते हैं. स्कूल प्रशासन के अनुसार, बिजली की तारें स्कूल परिसर के बेहद नजदीक होने के कारण छोटे बच्चों को लेकर स्कूल प्रबंधन को अतिरिक्त सतर्कता रखनी पड़ती है. किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से पहले इस समस्या का समाधान किया जाना बेहद जरूरी है.

स्कूल परिसर के पास से गुजर रही बिजली की तारें (ETV Bharat)

स्कूल प्रशासन ने खुद लगाया प्लास्टिक पाइप

स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य लेखराज का कहना है कि, स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. इसी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने तारों पर प्लास्टिक की पाइप लगाई हैं, ताकि बच्चों के सीधे संपर्क में आने की संभावना को कम किया जा सके. लेकिन, सवाल यह है कि क्या केवल प्लास्टिक पाइप लगाना इस समस्या का स्थायी समाधान है? स्कूल प्रशासन की मांग है कि बिजली विभाग यहां आवश्यक पोल लगाए और बिजली की लाइन को स्कूल परिसर से पर्याप्त दूरी पर स्थानांतरित किया जाए.

350 से अधिक बच्चों की सुरक्षा पर सवाल (ETV Bharat)

डेढ़ साल से शिकायत, फिर भी समाधान नहीं

स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य लेखराज का कहना है कि, "पिछले करीब डेढ़ साल से लगातार बिजली विभाग को इस समस्या के बारे में शिकायत की जा रही है. बावजूद इसके अभी तक बिजली की तारों को यहां से हटाने के लिए कोई स्थायी कार्रवाई नहीं की गई है. स्कूल प्रशासन किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहता. प्रशासन और बिजली विभाग से लगातार यही मांग की जा रही है कि समय रहते इस समस्या का समाधान किया जाए. क्योंकि यदि स्कूल परिसर में बिजली की तारों के कारण किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?"

बच्चों में भी बना रहता है डर

वहीं, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल के प्रांगण के पास से बिजली की तारें गुजरने के कारण उन्हें हमेशा डर लगा रहता है. विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल परिसर में छोटे बच्चे भी खेलते हैं और बड़े बच्चे भी अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं. ऐसे में उन्हें आशंका रहती है कि कहीं अचानक कोई बच्चा बिजली की तारों की चपेट में न आ जाए. विद्यार्थियों ने बिजली विभाग और प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द बिजली की तारों को स्कूल परिसर से दूर किया जाए.

स्कूल में पढ़ते हैं 300 से अधिक बच्चे (ETV Bharat)

हादसे का इंतजार क्यों?

अभिभावकों का कहना है कि, जब स्कूल प्रशासन पिछले डेढ़ साल से समस्या को लेकर शिकायत कर रहा है और स्कूल में 350 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर बिजली विभाग की ओर से अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया? क्या स्कूल परिसर के पास से गुजर रही बिजली की लाइन को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किसी हादसे का होना जरूरी है? और आखिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में विभाग कब गंभीरता दिखाएगा?

शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं (ETV Bharat)

प्रशासन और बिजली विभाग से हस्तक्षेप की मांग

स्कूल प्रशासन और छात्रों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मौके पर निरीक्षण करवाया जाए. स्कूल परिसर के साथ गुजर रही बिजली की तारों की स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक पोल लगाए जाएं. साथ ही बिजली की लाइन को स्कूल से पर्याप्त दूरी पर स्थानांतरित किया जाए. स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इसलिए विभाग को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके.

क्या कहते हैं एसडीओ ?

वहीं, दूसरी ओर एसडीओ तीसा अमीचंद का कहना है कि, "मामला ध्यान में लाया गया है. जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा. क्योंकि बच्चों की सुरक्षा किसी भी विभागीय प्रक्रिया से बड़ी है और हादसा होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उससे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सबसे जरूरी कदम है."

फिलहाल गनेड स्कूल के 350 से अधिक विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. स्कूल प्रशासन अपनी ओर से लगातार शिकायत कर रहा है, बच्चों में भी डर का माहौल है और बिजली की तारें आज भी स्कूल परिसर के बेहद करीब से गुजर रही हैं. अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग और प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और स्कूल परिसर के साथ गुजर रही बिजली की इन तारों को सुरक्षित स्थान पर कब तक स्थानांतरित किया जाता है.

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