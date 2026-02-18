ETV Bharat / state

रायबरेली के स्कूलों के ऊपर से हटेंगी हाईटेंशन लाइन, 204 परिषदीय विद्यालयों को चिह्नित

रायबरेली: यूपी के रायबरेली के सरकारी स्कूल के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को हटाया जाएगा. इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मंगलवार को बैठक हुई.

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से जा रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को विस्थापित करने के संबंध में आज कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठक की गई.

204 परिषदीय विद्यालय चिन्हित: राहुल सिंह ने बताया, इसके लिए जनपद के 204 परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर से जा रहे हाईटेंशन विद्युत लाइनों को विस्थापित किया जाना है. उक्त कार्य के सापेक्ष 97 विद्यालयों में हाईटेंशन लाइन को विस्थापित किए जाने हेतु विद्युत विभाग को बजट भी जारी किया गया है.

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश: राहुल सिंह ने बताया, बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा, उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. जिलाधिकारी ने दिए निर्देश देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए हाईटेंशन विद्युत लाइन विस्थापन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराए. ऐसे विद्यालय जिनके परिसर के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजर रही उनकी सूची तैयार करें.