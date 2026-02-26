ETV Bharat / state

हाईटेक निगरानी: पश्चिमी दिल्ली में ड्रोन से पकड़ी गईं प्रदूषण फैलाने वाली 11 अवैध इकाइयों को किया सील

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी जंग में अब तकनीक का कड़ा पहरा है. पश्चिमी दिल्ली के औद्योगिक व रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर जहरीला पानी उगल रही अवैध इकाइयों पर प्रशासन ने बड़ा प्रहार किया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से 11 ऐसी इकाइयों को जल प्रदूषण फैलाते हुए पकड़ा है, जो बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के जहरीला रसायन सीधे नालों में बहा रही थीं. इन सभी इकाइयों को सील कर बिजली-पानी का कनेक्शन काट दिया गया है.

डीपीसीसी अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली के मुंडका, नांगलोई व टिकरी कलां जैसे इलाकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चोरी-छिपे डाइंग (रंगाई) और जींस धुलाई का काम किया जा रहा है. संकरी गलियां व ऊंची दीवारें होने के कारण जमीनी स्तर पर छापेमारी करना चुनौतीपूर्ण था. ऐसे में प्रशासन ने आसमान से नजर रखने का फैसला किया. ड्रोन कैमरों ने जब उड़ान भरी, तो छतों पर रखे ड्रमों व नालों की ओर जाते गुप्त पाइपों का सच सामने आ गया. ड्रोन फुटेज में स्पष्ट देखा गया कि फैक्ट्रियों से गहरे रंग का झागदार पानी सीधे मुख्य सीवर लाइन में गिर रहा था.

यमुना को कर रहे थे मैला: इस संयुक्त में जांच पाया गया कि ये इकाइयां इलेक्ट्रोप्लेटिंग व कपड़ा रंगाई जैसे खतरनाक कार्यों में लिप्त थीं. इनसे निकलने वाले पानी में लेड, क्रोमियम व अन्य भारी धातुओं की मात्रा मानक से कई गुना अधिक पाई गई. ये जहरीला पानी नजफगढ़ नाले के जरिए अंततः यमुना नदी में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा था.