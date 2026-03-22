ETV Bharat / state

रुद्रपुर नगर निगम का भवन बनेगा हाईटेक, 15.74 करोड़ रुपए होंगे खर्च, शहर को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

करीब 15.74 करोड़ की लागत से बनेगा हाईटेक रुद्रपुर नगर निगम भवन, जानिए कैसा बनेगा भवन, क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

Rudrapur Municipal Corporation Building
रुद्रपुर नगर निगम का हाईटेक बिल्डिंग का नक्शा (फोटो सोर्स- Rudrapur Municipal Corporation Officials)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले का रुद्रपुर नगर निगम जल्द ही एक नए स्वरूप में नजर आएगा. जिसके तहत पुराने जर्जर भवन की जगह अब एक आधुनिक और हाईटेक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 15.74 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है. जिससे शहर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

15.74 करोड़ रुपए की धनराशि जारी: रुद्रपुर शहर के विकास को एक नई दिशा देने के लिए नगर निगम को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन मिलने जा रहा है. लंबे समय से जर्जर हालत में संचालित हो रहे नगर निगम कार्यालयों को अब एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और हाईटेक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके लिए शासन ने 15.74 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है.

रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है. इसी कड़ी में रुद्रपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई थी. अब इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

Rudrapur Municipal Corporation Building
नगर निगम रुद्रपुर (फोटो- ETV Bharat)

कैसा होगा नगर निगम का भवन? प्रस्तावित भवन तीन मंजिला होगा और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. इसमें ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल और द्वितीय तल के अलावा टैरेस पर एक विशाल हॉल का निर्माण भी किया जाएगा. भवन में स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी, जिससे कर्मचारियों और आम लोगों को वाहन खड़ा करने में सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही आधुनिक रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, टैक्स कलेक्शन काउंटर और स्टोर रूम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.

भवन के ग्राउंड और प्रथम तल पर नगर निगम के विभिन्न विभागों के कार्यालय संचालित होंगे, जिससे सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी. वहीं, द्वितीय तल और टैरेस पर बने हॉल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा, जिससे नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा.

Rudrapur Municipal Corporation Building
कुछ ऐसा नजर आएगा नगर निगम (फोटो सोर्स- Rudrapur Municipal Corporation Officials)

भूकंपरोधी के साथ तमाम पहलुओं को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा भवन: इस भवन का डिजाइन विशेष रूप से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. पूरी इमारत भूकंपरोधी तकनीक पर आधारित होगी, जिससे यह सुरक्षित और टिकाऊ बनेगी.

नए भवन के निर्माण से न केवल नगर निगम की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर, तेज और सुगम सेवाएं मिल सकेंगी. यह परियोजना रुद्रपुर शहर के आधुनिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION RUDRAPUR
RUDRPAUR NAGAR NIGAM NEW BUILDING
रुद्रपुर नगर निगम का नया भवन
नगर निगम रुद्रपुर हाईटेक बिल्डिंग
RUDRPAUR NAGAR NIGAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.