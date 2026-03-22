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रुद्रपुर नगर निगम का भवन बनेगा हाईटेक, 15.74 करोड़ रुपए होंगे खर्च, शहर को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

रुद्रपुर नगर निगम का हाईटेक बिल्डिंग का नक्शा ( फोटो सोर्स- Rudrapur Municipal Corporation Officials )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले का रुद्रपुर नगर निगम जल्द ही एक नए स्वरूप में नजर आएगा. जिसके तहत पुराने जर्जर भवन की जगह अब एक आधुनिक और हाईटेक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 15.74 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है. जिससे शहर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 15.74 करोड़ रुपए की धनराशि जारी: रुद्रपुर शहर के विकास को एक नई दिशा देने के लिए नगर निगम को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन मिलने जा रहा है. लंबे समय से जर्जर हालत में संचालित हो रहे नगर निगम कार्यालयों को अब एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और हाईटेक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके लिए शासन ने 15.74 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है. रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है. इसी कड़ी में रुद्रपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई थी. अब इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. नगर निगम रुद्रपुर (फोटो- ETV Bharat)