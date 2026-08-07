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मकराना में बनेगा हाईटेक मार्बल म्यूजियम, 5 बीघा में दिखेगा संगमरमर का गौरव

पंचगौरव योजना के तहत बनाए जाने वाले हाईटेक मार्बल म्यूजियम में आगारा के ताजमहल से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक की कलाकृतियां दिखाई देंगी.

Hightech marble museum Kuchamcity
मकराना का मार्बल (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 1:58 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:46 PM IST

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कुचामनसिटी: मकराना की पहचान राजस्थान या देश तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर दर्ज है. ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारत में इस्तेमाल हुआ मकराना का सफेद संगमरमर आज भी अपनी चमक और मजबूती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. अब इसी मकराना मार्बल के इतिहास, कला, गुणवत्ता और विरासत को एक ही जगह प्रदर्शित करने की तैयारी है. राज्य सरकार की 'पंच गौरव योजना' के तहत मकराना के जूसरी गांव में 5 बीघा जमीन पर हाईटेक मार्बल म्यूजियम बनाया जाएगा. इसके लिए शुरुआती तौर पर 20 लाख रुपए की मंजूरी मिली है और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा रही है. इस म्यूजियम में मकराना मार्बल की अलग-अलग किस्मों से लेकर उसकी नक्काशी, कलाकृतियां और दुनिया भर की ऐतिहासिक इमारतों में इसके इस्तेमाल की जानकारी देखने को मिलेगी.

आगरा का ताजमहल हो, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, जयपुर का बिड़ला मंदिर, या फिर देश के कई प्राचीन और आधुनिक मंदिर मकराना के संगमरमर ने हर जगह अपनी खास पहचान बनाई है. अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भी मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ है. भगवान रामलला की प्रतिमा जिस आसन पर विराजमान है, उसे मकराना मार्बल से तैयार किया गया है और इसे मकराना के ही कारीगरों ने बनाया है. अब इसी ऐतिहासिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मकराना में हाईटेक मार्बल म्यूजियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.

पंचगौरव योजना के तहत बनेगा हाईटेक मार्बल म्यूजियम (ETV Bharat Kuchamancity)

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डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि 'पंच गौरव योजना' के तहत जूसरी में म्यूजियम के लिए करीब 5 बीघा जमीन निर्धारित की गई है. शुरुआत में 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है. मकराना का मार्बल म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि मकराना के सदियों पुराने मार्बल इतिहास को सहेजने का केंद्र बनेगी. यहां मार्बल की विभिन्न किस्मों, गुणवत्ता और उसकी खासियतों को प्रदर्शित किया जाएगा. मार्बल से तैयार कलाकृतियां, मूर्तियां, नक्काशीदार स्तंभ, मेहराब, पत्थरों की जालियां और हैंडीक्राफ्ट आइटम भी म्यूजियम का हिस्सा होंगे. इसके अलावा, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मकराना मार्बल से बनी प्रमुख इमारतों की जानकारी भी यहां देखने को मिलेगी.

Hightech marble museum Kuchamcity
मकराना का मार्बल (ETV Bharat Kuchamancity)

संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के अध्यक्ष अदनान गैसावत ने बताया कि मकराना में मार्बल व्यापारियों के हितों और मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली यह संस्था भी इस पहल को मकराना के मार्बल कारोबार के लिए महत्वपूर्ण कदम मानती है. मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि म्यूजियम बनने से मकराना मार्बल की पहचान को नई मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में व्यापार को भी इसका लाभ मिलेगा. मार्बल कारोबारियों का मानना है कि इस म्यूजियम से मकराना मार्बल को नई पहचान मिलेगी और देश-विदेश से आने वाले खरीदारों को भी असली मकराना मार्बल की गुणवत्ता और किस्मों की जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी.

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Hightech marble museum Kuchamcity
मकराना का मार्बल (ETV Bharat Kuchamancity)

मार्बल व्यापारी राम काबरा ने बताया कि मकराना का मार्बल आज हजारों परिवारों और बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का आधार है. ऐसे में प्रस्तावित म्यूजियम को कारोबारियों के साथ-साथ नई पीढ़ी के लिए भी उम्मीद की नई किरण के तौर पर देखा जा रहा है. मकराना मार्बल को देश-दुनिया में पहचान दिलाने वाली इसकी विरासत अब म्यूजियम में संरक्षित होगी. हाईटेक मार्बल म्यूजियम के जरिए पर्यटकों, खरीदारों और नई पीढ़ी को मकराना मार्बल के इतिहास और इसकी बारीकियों को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

Last Updated : August 7, 2026 at 2:46 PM IST

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