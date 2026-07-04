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माफिया अतीक की जब्त जमीन पर बनेगा हाई-टेक ITI, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

प्रयागराज : माफिया अतीक की जब्त जमीन पर बनेगा हाई-टेक आईटीआई ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: योगी सरकार अब अपराध और माफिया के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को विकास के एक नए मॉडल में तब्दील कर रही है. इसी कड़ी में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई बेशकीमती जमीन पर अत्याधुनिक आईटीआई का निर्माण किया जाएगा. जिस जमीन पर कभी भय, आतंक और अवैध कब्जे का साया हुआ करता था, वहां जल्द ही आधुनिक शिक्षा की गूंज सुनाई देगी. सरकार के इस फैसले से स्थानीय युवाओं और नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. प्रयागराज : माफिया अतीक की जब्त जमीन पर बनेगा हाई-टेक आईटीआई (Video Credit; ETV Bharat) तकनीकी शिक्षा विभाग और प्रयागराज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. संस्थान के तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के मुताबिक, इस नए आईटीआई परिसर में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें हाई-टेक लैब्स, डिजिटल क्लासरूम और प्रैक्टिकल वर्कशॉप शामिल हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि आगामी 6 महीनों के भीतर सभी जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य धरातल पर शुरू करवा दिया जाए.