लखनऊ में पहले ही दिन निकली हाईटेक इंटरसेप्टर की हवा, पांच घंटे तक बाद हुए 45 चालान
ओवरस्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए शहीद पथ पर हाईटेक इंटरसेप्टर तैनात किया गया था. लेकिन खराबी के कारण कर्मचारी जूझते रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 7:34 PM IST
लखनऊ : हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के परिवहन विभाग ने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को सोमवार को सड़क पर उतारा. पहले ही दिन इंटरसेप्टर को पोल खुल गई. करोड़ों रुपये की लागत से खरीदे गए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर तकनीकी खामियों के कारण मौके पर जवाब दे गए.
निर्धारित गति सीमा के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए आधुनिक कैमरों और स्पीड मापक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टरों को सोमवार को शहीद पथ पर तैनात किया गया. लेकिन न वाहनों की स्पीड रिकॉर्ड हो पाई और न ही नंबर प्लेट की स्पष्ट पहचान संभव हो सकी. मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी खामियों से जूझते रहे.
पांच घंटे की मशक्कत के बाद हुआ सुधार : कंपनी के तकनीकी प्रतिनिधियों से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन घंटों तक कोई समाधान नहीं मिल सका. लगातार कोशिश करने के पांच घंटे बाद कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क हुआ. तकनीकी सुधार के बाद इंटरसेप्टर आंशिक रूप से चालू हो सके. ये पहला मौका नहीं है जब इंटरसेप्टर व्यवस्था पर सवाल उठे हों.
12 इनोवा इंटरसेप्टर भी खराब : इससे पहले भी परिवहन विभाग को 12 इनोवा इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जो समय के साथ खराब हो गए और आज उपयोग के योग्य नहीं बचे हैं. अब नई खेप में आए इंटरसेप्टरों को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये भी उसी तरह कागजों और गैराज तक सीमित होकर 'शोपीस' न बन जाएं. वहीं परिवहन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा और आगे ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी.
कंपनी को दी कड़ी चेतावनी : अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) मयंक ज्योति ने कहा कि इंटरसेप्टर संचालन के लिए अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है. प्रारंभिक स्तर पर आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए कंपनी की ओर से इंजीनियर तैनात कर दिए गए हैं. कॉल न उठाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. इस संबंध में कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई गई तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शहीद पथ पर कटे 45 चालान : शहीद पथ पर तेज रफ्तार चल रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 45 चालान किए. इंटरसेप्टर में तकनीकी खराबी के कारण शुरुआती घंटों में कार्रवाई प्रभावित रही, लेकिन करीब पांच घंटे बाद कैमरे दुरुस्त होने पर आरटीओ प्रभात पांडेय के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया.
यह भी पढ़ें : जब कोई बात बिगड़ जाए...प्रेमानंद महाराज को कुमार सानू ने सुनाया गाना, महाराज बोले- कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं