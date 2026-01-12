ETV Bharat / state

लखनऊ में पहले ही दिन निकली हाईटेक इंटरसेप्टर की हवा, पांच घंटे तक बाद हुए 45 चालान

लखनऊ : हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के परिवहन विभाग ने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को सोमवार को सड़क पर उतारा. पहले ही दिन इंटरसेप्टर को पोल खुल गई. करोड़ों रुपये की लागत से खरीदे गए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर तकनीकी खामियों के कारण मौके पर जवाब दे गए.

निर्धारित गति सीमा के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए आधुनिक कैमरों और स्पीड मापक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टरों को सोमवार को शहीद पथ पर तैनात किया गया. लेकिन न वाहनों की स्पीड रिकॉर्ड हो पाई और न ही नंबर प्लेट की स्पष्ट पहचान संभव हो सकी. मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी खामियों से जूझते रहे.

पांच घंटे की मशक्कत के बाद हुआ सुधार : कंपनी के तकनीकी प्रतिनिधियों से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन घंटों तक कोई समाधान नहीं मिल सका. लगातार कोशिश करने के पांच घंटे बाद कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क हुआ. तकनीकी सुधार के बाद इंटरसेप्टर आंशिक रूप से चालू हो सके. ये पहला मौका नहीं है जब इंटरसेप्टर व्यवस्था पर सवाल उठे हों.

12 इनोवा इंटरसेप्टर भी खराब : इससे पहले भी परिवहन विभाग को 12 इनोवा इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जो समय के साथ खराब हो गए और आज उपयोग के योग्य नहीं बचे हैं. अब नई खेप में आए इंटरसेप्टरों को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये भी उसी तरह कागजों और गैराज तक सीमित होकर 'शोपीस' न बन जाएं. वहीं परिवहन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा और आगे ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी.